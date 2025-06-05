В Тюмени перекроют дороги из-за велогонок

В Тюмени и Тюменском районе с 7 по 9 июня введут временные ограничения движения транспорта на отдельных дорогах из-за проведения регионального чемпионата и первенства по велоспорту. Информацию об ограничениях сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.
«В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами», — указано в публикации инфоцентра.
Согласно официальному расписанию, 7 июня гонка-критериум пройдет в районе села Комарово, между улицами Престольная и Губернская. Велосипедисты преодолеют дистанцию 20 километров с промежуточными финишами. 8 июня состоится групповой заезд по маршруту от деревни Друганова до спортивного комплекса «Жемчужина Сибири», где дистанции составят от 20 до 60 километров. В заключительный день, 9 июня, спортсмены выступят в индивидуальных гонках на 10 и 20 километров по тому же направлению.
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