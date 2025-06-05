В Тюмени перекроют дороги из-за велогонок

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Велогонки пройдут в Тюмени с 7 по 9 июня
Велогонки пройдут в Тюмени с 7 по 9 июня Фото:

В Тюмени и Тюменском районе с 7 по 9 июня введут временные ограничения движения транспорта на отдельных дорогах из-за проведения регионального чемпионата и первенства по велоспорту. Информацию об ограничениях сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами», — указано в публикации инфоцентра.

Согласно официальному расписанию, 7 июня гонка-критериум пройдет в районе села Комарово, между улицами Престольная и Губернская. Велосипедисты преодолеют дистанцию 20 километров с промежуточными финишами. 8 июня состоится групповой заезд по маршруту от деревни Друганова до спортивного комплекса «Жемчужина Сибири», где дистанции составят от 20 до 60 километров. В заключительный день, 9 июня, спортсмены выступят в индивидуальных гонках на 10 и 20 километров по тому же направлению.

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В Тюмени и Тюменском районе с 7 по 9 июня введут временные ограничения движения транспорта на отдельных дорогах из-за проведения регионального чемпионата и первенства по велоспорту. Информацию об ограничениях сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. «В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами», — указано в публикации инфоцентра. Согласно официальному расписанию, 7 июня гонка-критериум пройдет в районе села Комарово, между улицами Престольная и Губернская. Велосипедисты преодолеют дистанцию 20 километров с промежуточными финишами. 8 июня состоится групповой заезд по маршруту от деревни Друганова до спортивного комплекса «Жемчужина Сибири», где дистанции составят от 20 до 60 километров. В заключительный день, 9 июня, спортсмены выступят в индивидуальных гонках на 10 и 20 километров по тому же направлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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