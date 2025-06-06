На тюменской объездной в ДТП с такси и большегрузом пострадал годовалый ребенок

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Ребенок пострадал в аварии
Ребенок пострадал в аварии Фото:

В Тюмени на объездной дороге столкнулись три автомобиля: легковушка, такси и большегруз. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадал годовалый ребенок.

«Столкновение двух легковых транспортных средств и грузового. Причина — несоблюдение дистанции. Пострадала 30-летняя женщина и годовалый ребенок», — рассказали в ведомстве.

Фото с места аварии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что один из автомобилей сильно поврежден в передней части.

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В Тюмени на объездной дороге столкнулись три автомобиля: легковушка, такси и большегруз. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадал годовалый ребенок. «Столкновение двух легковых транспортных средств и грузового. Причина — несоблюдение дистанции. Пострадала 30-летняя женщина и годовалый ребенок», — рассказали в ведомстве. Фото с места аварии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что один из автомобилей сильно поврежден в передней части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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