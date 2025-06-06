На тюменской объездной в ДТП с такси и большегрузом пострадал годовалый ребенок

Ребенок пострадал в аварии
В Тюмени на объездной дороге столкнулись три автомобиля: легковушка, такси и большегруз. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадал годовалый ребенок.
«Столкновение двух легковых транспортных средств и грузового. Причина — несоблюдение дистанции. Пострадала 30-летняя женщина и годовалый ребенок», — рассказали в ведомстве.
Фото с места аварии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что один из автомобилей сильно поврежден в передней части.
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