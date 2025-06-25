Когда и крови не жалко: в Тюменской области предложили ввести новое почетное звание

В регионе предложили ввести звание «Почетный донор Тюменской области», по аналогии с федеральной практикой. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.
«Федеральным законом установлено звание „Почетный донор России“ для доноров, сдавших кровь или ее компоненты сорок и более раз, а также при выполнении иных условий, которые достаточно серьезны и для многих недостижимы. В то же время необходимо стимулировать безвозмездное донорство крови, а также закреплять признание заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие системы донорства в регионе. Законопроектом предлагается учредить знак отличия „Почетный донор Тюменской области“», — говорится в законопроекте.
По задумке награды удостоятся тюменцы, которые сдадут:
- кровь или ее компоненты (за исключением плазмы) от 30 до 40 раз;
- кровь или ее компоненты от 20 до 25 раз и плазму в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы крови от 30 до 40 раз;
- кровь или ее компоненты менее 20 раз и плазму в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы крови от 40 до 60 раз;
- плазму крови от 40 до 60 раз.
В случае принятия документа также планируется рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки для почетных доноров. Сейчас у них есть право на бесплатный проезд в транспорте.
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