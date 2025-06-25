Как отметят День города в Тобольске. Афиша

В Тобольске на День города пройдут праздничные и культурные мероприятия
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Завершится вечер праздничным салютом
Завершится вечер праздничным салютом Фото:

День города в Тобольске отметят 28 июня. В этом году культурной столице Сибири исполнится 438 лет. Власти подготовили для горожан развлекательную программу «Сказка здесь». О том, куда сходить и что посмотреть на праздничных выходных, — в материале URA.RU.

Праздничные мероприятия начнутся с 26 июня. На площади у ДК «Синтез» состоится фестиваль красок «Холи сказка» и «ЖАРпенная вечеринка».

Базарная площадь

В субботу, 28 июня, праздничные мероприятия начнутся с 12 часов на Базарной площади. В это время состоится концерт «Тобольск многонациональный». В 15 часа пройдет кинопоказ «Чудеса без волшебства».

В это же время состоится велопарад «Я люблю Тобольск». Маршрут будет проходить от улицы Доронина до Красной площади.

В 15:45 запланировано карнавальное шествие «Сказка начинается». Строй пройдет от улицы Ремезова до Красной площади.

Красная площадь

В 16 часов на главной сцене состоится торжественное открытие праздничных мероприятий. В 16:30 начнется концертная программа с выступлением творческих коллективов города.

В 18:30 пройдет показ «В лабиринте моды». В 20 часов организаторы разыграют главный приз от партнера мероприятия «Альфа Банка».

Концерт «Тобольск зажигает» состоится в 20:30. В 22 часа на главной сцене праздника выступит кавер-группа РБГП. Завершится день праздничным салютом, который запустят в 23:00.

Интерактивные площадки

В праздничный день, 28 июня, в городе будут работать несколько интерактивных площадок. Там можно посетить мастер-класс и купить ремесленные товары. Список локаций на Красной площади:

  • ярмарка продовольственная «Скатерть самобранка»
  • ярмарка мастеров «Кладезь мастерства»
  • акция «Сказочный пряник»
  • акция «Открытка из Тобольска»;
  • конкурс фотозон «Сказка здесь»;
  • детская интерактивная площадка «Тропа приключений»;
  • шоу «Сказочные эксперименты»;
  • шоу мыльных пузырей «Волшебное облако»;
  • Поляна желаний.

Площадь у Тюремного замка:

  • фестиваль единоборств «Тобольск спортивный»;
  • площадка «Удаль молодецкая».

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День города в Тобольске отметят 28 июня. В этом году культурной столице Сибири исполнится 438 лет. Власти подготовили для горожан развлекательную программу «Сказка здесь». О том, куда сходить и что посмотреть на праздничных выходных, — в материале URA.RU. Праздничные мероприятия начнутся с 26 июня. На площади у ДК «Синтез» состоится фестиваль красок «Холи сказка» и «ЖАРпенная вечеринка». Базарная площадь В субботу, 28 июня, праздничные мероприятия начнутся с 12 часов на Базарной площади. В это время состоится концерт «Тобольск многонациональный». В 15 часа пройдет кинопоказ «Чудеса без волшебства». В это же время состоится велопарад «Я люблю Тобольск». Маршрут будет проходить от улицы Доронина до Красной площади. В 15:45 запланировано карнавальное шествие «Сказка начинается». Строй пройдет от улицы Ремезова до Красной площади. Красная площадь В 16 часов на главной сцене состоится торжественное открытие праздничных мероприятий. В 16:30 начнется концертная программа с выступлением творческих коллективов города. В 18:30 пройдет показ «В лабиринте моды». В 20 часов организаторы разыграют главный приз от партнера мероприятия «Альфа Банка». Концерт «Тобольск зажигает» состоится в 20:30. В 22 часа на главной сцене праздника выступит кавер-группа РБГП. Завершится день праздничным салютом, который запустят в 23:00. Интерактивные площадки В праздничный день, 28 июня, в городе будут работать несколько интерактивных площадок. Там можно посетить мастер-класс и купить ремесленные товары. Список локаций на Красной площади: Площадь у Тюремного замка:
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