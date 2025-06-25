25 июня 2025

Полюбуйтесь напоследок: какие вывески и надписи в Тюмени скоро окажутся вне закона. Фоторепортаж

С тюменских улиц пропадут вывески и надписи на иностранных языках
© Служба новостей «URA.RU»
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Такие объявления в марте 2026 года окажутся вне закона
Такие объявления в марте 2026 года окажутся вне закона Фото:

После подписания Владимиром Путиным пакета поправок, которые приведут к русификации общественных пространств в городах, тюменские бизнесмены обсуждают, где взять деньги на смену вывесок и как быстро они готовы это сделать. Тем временем редакция URA.RU решила выяснить, от чего именно придется избавиться местным дельцам. Уже почти запретные надписи — в фоторепортаже.

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После подписания Владимиром Путиным пакета поправок, которые приведут к русификации общественных пространств в городах, тюменские бизнесмены обсуждают, где взять деньги на смену вывесок и как быстро они готовы это сделать. Тем временем редакция URA.RU решила выяснить, от чего именно придется избавиться местным дельцам. Уже почти запретные надписи — в фоторепортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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