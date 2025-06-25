Такие объявления в марте 2026 года окажутся вне закона
После подписания Владимиром Путиным пакета поправок, которые приведут к русификации общественных пространств в городах, тюменские бизнесмены обсуждают, где взять деньги на смену вывесок и как быстро они готовы это сделать. Тем временем редакция URA.RU решила выяснить, от чего именно придется избавиться местным дельцам. Уже почти запретные надписи — в фоторепортаже.
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