Легендарный торт из 2000-х: чем известна компания, владеющая магазинами «Тамара» в Тюмени

Ассортимент сети магазинов «Тамара», популярных в Тюмени в 2000 годах, основательно изменился за последние годы. Сократилось и количество магазинов — он остался в городе всего один. Однако, взрослое поколение горожан вспоминает эти магазины и их фирменные продукты с истинной ностальгией. Почему и кто владеет тюменским предвестником сетевого ритейла — в материале URA.RU.
Чем известны магазины «Тамара»
Популярность сеть магазинов приобрела почти сразу после своего появления, в начале века. Тюменцы вспоминают, что продукция в магазинах была всегда свежей, а цены — доступными. Еще одна причина популярности — сетевая структура. До появления федерального ритейла владельцы «Тамары» унифицировали ассортимент и сравняли цены во всех своих точках.
Самые яркие впечатления у жителей города остались от тортов, которые продавались в «Тамаре». «Зимняя вишня» производства ЗАО ХК «ФОНД» — это легенда, которая пользовалась особой популярностью. Затем появились «Вечерняя Тюмень» и другие шедевры кондитерского мастерства. В 2023 году торт «Зимняя вишня» тюменского производителя вошел в список 100 лучших товаров России.
«Вспоминаю с нежностью, хотя давно нигде не покупала. Но вот сейчас говорю — и как будто вкус на языке чувствую», — поделилась с URA.RU жительница города.
Кто владеет магазинами «Тамара»
Собственно, именно ЗАО ХК «ФОНД» и создало в Тюмени популярную сеть. По легенде, магазины назвали именем одной из соучредительниц — Тамары Степановой. Кроме нее в составе акционеров «ФОНД» — Равиля Валиулина, Николай Сорокин и... фонд имущества Тюменской области. У государственного казенного учреждения, впрочем, было меньше половины процента акций. А львиной долей — 77% на сумму 641,4 тысячи рублей — владел Сорокин.
По последним данным, все четыре участника предприятия в 2021 году вышли из состава учредителей. Новые имена в настоящий момент в ЕГРЮЛ отсутствуют. А вот Сорокин все еще фигурирует в роли генерального директора компании.
Налоги и финансы
Компания родом из 2000 действует и по сей день. В 2024 году «ФОНД» получил чистую прибыль в размере 14,8 миллиона рублей. Последние уплаченные налоги составляют 23,6 миллиона рублей, нарушений налогового законодательства за компанией не числится.
За последние пять лет компания стала участником 85 судебных разбирательств. Их общая стоимость составляет порядка 11 миллионов рублей.
В крупных скандалах и щекотливых ситуациях компания, основавшая первую сеть магазинов Тюмени, не замечена. А сокращение бизнеса в компании называют сменой стратегии: "фондовскую" продукцию в Тюмени по-прежнему можно купить. Правда, придется поискать.
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