Под Первоуральском в поселке Новоуткинск (Свердловская область) двое подростков получили травмы в результате столкновения мопеда и автомобиля «Лада Веста». Обоих школьников госпитализировали, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
"Предварительно, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду "Рейсер", под управлением 15-летнего водителя, не имеющим права управления транспортным средством, движущегося по главной дороге. В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир были доставлены в ДГБ №9 города Екатеринбурга с различными травмами", — рассказали в telegram-канале ведомства.
Отец подростка пояснил полицейским, что разрешил сыну покататься на мопеде в лесном массиве. О том, что дети самовольно решили выехать на проезжую часть, он не знал.
Инспекторы составили на мужчину административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права. Водителю мопеда и его родителям грозит постановка на профилактический учет. В отношении водителя "Лады" вынесено определение о возбуждении производства за причинение вреда здоровью средней тяжести.
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