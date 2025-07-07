Статусный пермский депутат возьмет на работу экс-чиновницу, угодившую в скандал

Экс-замглавы Чусового нашла работу в вузе, который возглавил пермский депутат
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Южакова будет работать в Чайковском
Татьяна Южакова будет работать в Чайковском Фото:

Бывшая замглавы Чусового Татьяна Южакова, угодившая в скандал с «пьяным» ДТП, нашла новую работу. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Южакова трудоустроится в одной из структур Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФИС), возглавляет которую пермский депутат, прославленный саночник Альберт Демченко.

«Татьяна Южакова будет работать в одной из структур ЧГАФИС. Туда [в Чайковский] ее пригласил Демченко», — сказал источник. По его словам, найти работу Южаковой, помог депутат думы Чусового, бизнесмен Олег Асманкин. «Он [Асманкин] состоит в хороших отношениях с Демченко, поэтому замолвил слово за Южакову», — добавил источник агентства.

Получить комментарий Демченко агентству не удалось, на звонок корреспондента агентства он не ответил. Южакова от общения отказалась, сославшись на занятость. URA.RU обратилось в Минспорта и Минобразования РФ за комментарием, ответы ведомств ожидаются.

Южакова покинула должность замглавы Чусового после того, как угодила в ДТП. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии чиновница находилась в состоянии алкогольного опьянения. После скандала Южакова уехала их города, но вскоре вновь вернулась в Чусовой. Последние месяцы она возглавляла один из отделов городской спортшколы «Ермак» (лыжная база «Металлург»).

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Бывшая замглавы Чусового Татьяна Южакова, угодившая в скандал с «пьяным» ДТП, нашла новую работу. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Южакова трудоустроится в одной из структур Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФИС), возглавляет которую пермский депутат, прославленный саночник Альберт Демченко. «Татьяна Южакова будет работать в одной из структур ЧГАФИС. Туда [в Чайковский] ее пригласил Демченко», — сказал источник. По его словам, найти работу Южаковой, помог депутат думы Чусового, бизнесмен Олег Асманкин. «Он [Асманкин] состоит в хороших отношениях с Демченко, поэтому замолвил слово за Южакову», — добавил источник агентства. Получить комментарий Демченко агентству не удалось, на звонок корреспондента агентства он не ответил. Южакова от общения отказалась, сославшись на занятость. URA.RU обратилось в Минспорта и Минобразования РФ за комментарием, ответы ведомств ожидаются. Южакова покинула должность замглавы Чусового после того, как угодила в ДТП. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии чиновница находилась в состоянии алкогольного опьянения. После скандала Южакова уехала их города, но вскоре вновь вернулась в Чусовой. Последние месяцы она возглавляла один из отделов городской спортшколы «Ермак» (лыжная база «Металлург»).
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