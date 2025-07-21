Тюменские рестораны открыли сезон лисичек

Рестораны Тюмени ввели летнее меню с лисичками
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Стоимость блюд с лисичками доходит до 1 500 рублей
Стоимость блюд с лисичками доходит до 1 500 рублей Фото:

Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.

Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1 500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим:

Ресторан «Сыроварня»

  • Жареные лисички с картофелем;
  • Лисички с копченым сыром скаморца;
  • Омлет / Яичница из трех яиц с лисичками и страчателлой;
  • Спагетти с лисичками;
  • Пита с лисичками и страчателлой;
  • Пицца с лисичками и камамбером.

Бар «Водокачка»

  • Драники с лисичками, окороком и страчателлой;
  • Тартар из говядины, лисички и трюфель;
  • Бифштекс с лисичками и картофельным пюре;
  • Спагетти с лисичками и пармезаном.

Бар «Дело»

  • Картофель фри с лисичками;
  • Паста с пармезаном и лисичками;
  • Картофельная запеканка с лисичками.

Ресторан «Ван Гоги»

  • Теплый салат с лисичками;
  • Хачапури по-мегрельски с лисичками;
  • Хинкали с лисичками в сливочном соусе.

Бар «Седло»

  • Салат с лисичками и хрустящим баклажаном;
  • Драники с лисичками и муссом пармезан;
  • Фарфалле с лисичками и сыром Дор блю;
  • Картофель жареный с лисичками;
  • Пицца с лисичками и страчателлой.

Ресторан «Британия»

Паста тальятелле с лисичками.

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Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала. Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1 500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим: Ресторан «Сыроварня» Бар «Водокачка» Бар «Дело» Ресторан «Ван Гоги» Бар «Седло» Ресторан «Британия» Паста тальятелле с лисичками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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