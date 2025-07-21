Тюменские рестораны открыли сезон лисичек

Стоимость блюд с лисичками доходит до 1 500 рублей
Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.
Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1 500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим:
Ресторан «Сыроварня»
- Жареные лисички с картофелем;
- Лисички с копченым сыром скаморца;
- Омлет / Яичница из трех яиц с лисичками и страчателлой;
- Спагетти с лисичками;
- Пита с лисичками и страчателлой;
- Пицца с лисичками и камамбером.
Бар «Водокачка»
- Драники с лисичками, окороком и страчателлой;
- Тартар из говядины, лисички и трюфель;
- Бифштекс с лисичками и картофельным пюре;
- Спагетти с лисичками и пармезаном.
Бар «Дело»
- Картофель фри с лисичками;
- Паста с пармезаном и лисичками;
- Картофельная запеканка с лисичками.
Ресторан «Ван Гоги»
- Теплый салат с лисичками;
- Хачапури по-мегрельски с лисичками;
- Хинкали с лисичками в сливочном соусе.
Бар «Седло»
- Салат с лисичками и хрустящим баклажаном;
- Драники с лисичками и муссом пармезан;
- Фарфалле с лисичками и сыром Дор блю;
- Картофель жареный с лисичками;
- Пицца с лисичками и страчателлой.
Ресторан «Британия»
Паста тальятелле с лисичками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!