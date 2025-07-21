Алаудинов обрушился с критикой на ненастоящих русских

На территории России существуют «ненастоящие русские», которые позорят «настоящий русских». Об этом заявил генерал-лейтенант, а также командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«В России есть ненастоящие русские, русские в кавычках, которые позорят честь и достоинство спецназа „Ахмат“, а также „настоящих русских“», — заявил Алаудинов. Он сделал это в своем telegram-канале.
Ранее, в одном из бассейнов Луганска, мужчина, родом из Чечни, приставал к женщинам, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мужчина заявлял, что он из «Ахмата». Спортсмен Максим Дивнич задал вопрос Алаудинову по поводу данного человека. Командир подразделения отметил, что данный человек никакого отношения к ним не имеет, и что он направлен на передовую. Следом начался конфликт между Максимом Дивничем и Апти Алаудиновым в соцсетях. Именно после этого последний и заявил про «ненастоящих русских».
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