В России ждут свою IKEA

Почему шведская компания не может вернуться

19 июля 2025 в 11:01 Размер текста - 17 +

IKEA надеется вернуться в Россию, но сейчас условий для этого нет, сообщили в компании Фото: Размик Закарян © URA.RU Российский бизнес сможет создать аналог IKEA, когда отечественные компании вырастут и созреют для выхода за рубеж. В самой шведской компании отмечают, что надеются когда-нибудь вернуться в РФ, но не видит для этого условий. В ближайшем будущем ритейлер не возобновит работу в России из-за санкций, хотя его конкурент — французская Leroi Merlin — нашел способ остаться и стал лидером рынка, отмечают эксперты URA.RU. IKEA только надеется Шведская Ingka Group, владеющая брендом IKEA, надеется вернуться в Россию, но не видит такой возможности в ближайшее время. Об этом в компании сообщили URA.RU в ответ на запрос. «Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим жителям России. Однако на сегодняшний день предварительных условий для этого нет», — говорится в ответе пресс-службы холдинга. Перед закрытием российских магазинов IKEA устроила распродажу с огромными очередями Фото: Размик Закарян © URA.RU IKEA закрыла свои магазины в России в марте 2022 года. Сначала сеть сообщила, что они не будут работать до лета, а сотрудникам первое время платили зарплату. Персонал складов и пунктов возврата продолжал работать. Но в июне ритейлер заявил об окончательном уходе из РФ и закрытии бизнеса, в том числе трех мебельных фабрик. IKEA объявила финальную распродажу, которая обернулась для нее падением сайта и сбоями доставки и валом жалоб от клиентов. Активизировались даже мошенники, которые обещали помочь с оформлением заказов, брали деньги и пропадали. Сразу после остановки продаж шведский владелец стал искать покупателей для своих фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Вскоре их приобрели компании «Слотекс» (Санкт-Петербург) и «Лузалес» (Сыктывкар). А в 2023 году сменился собственник принадлежавших ранее Ingka Group торговых центров «Мега» — они перешли к Газпромбанку. В ноябре шведская группа продала последние российские активы — участки земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. Сейчас на площадях закрытых гипермаркетов IKEA работают склады и пункты выдачи «Мегамаркета» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Весной 2024 года маркетплейс «Мегамаркет», входящий в группу «Сбера», договорился с Газпромбанком об аренде площадей 14 бывших гипермаркетов IKEA в 11 регионах России. Их общая площадь — 400 тысяч квадратных метров. Наряду со складами «Мегамаркет» запустил на этих площадках в тестовом режиме пункты выдачи заказов. Французская Adeo, владевшая сетью строительных гипермаркетов Leroi Merlin, в марте 2023 года заявила о планах передать российский бизнес под контроль менеджмента в РФ. В европейском холдинге сразу уточнили, что все 45 тысяч сотрудников сохранят работу, и на деятельность магазинов смена руководства не повлияет. Ранее, в марте 2022 года, ритейлер объявил о приостановке инвестиций в Россию. Leroi Merlin остался в России с другим названием и стал явным лидером рынка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Adeo принадлежит семье Мюлье — одной из богатейших семей во Франции. Она также контролирует продолжающий работать в РФ «Ашан» и ушедшую из страны сеть магазинов спортивных товаров Decathlon. У Leroi Merlin на момент заявления об уходе из России было 111 магазинов в 65 городах страны. В 2024 году сеть, которую французы передали российскому менеджменту, начала ребрендинг, постепенно меняя вывески гипермаркетов на «Лемана Про». Сейчас этот процесс уже в завершающей стадии. А сама российская компания в прошлом году сменила наименование юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Российские магазины OBI скоро сменят вывески на QBI, сообщают СМИ Фото: Размик Закарян © URA.RU Немецкая OBI после начала специальной военной операции тоже объявила о приостановке работы в России. После этого у российских гипермаркетов несколько раз менялись собственники. В этом году стало известно, что основным собственником юрлиц ритейлера стала компания «Гермес», которую связывают со структурами Алексея Мордашова. Две недели назад стало известно, что российское ООО «Оби ФЦ» подало заявку на регистрацию бренда в QBI в графическом начертании. СМИ отмечают, что ритейлер собирается менять вывески после расторжения лицензионного договора с немецкой OBI GmbH. После 2022 года экс-собственник судился с бывшей «дочкой» из России. В марте этого года Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу немецкой компании, признав законным расторжение договора. Не все ушли по-настоящему НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Союзе торговых центров раскрыли, может ли в Россию вернуться IKEA В сегменте DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам») наиболее заметным для россиян стал уход IKEA. Потому что она была лидером рынка, действительно ушла, и заменить ее пока некому, отметил председатель правления Ассоциации экспертов на рынке ритейла Андрей Карпов. «Заменить IKEA более или менее близким форматом в России пока не удалось. Сейчас это невозможно, потому что у компании были выстроенные процессы, включающие, как производство, так и продажу. В нашей стране пока нет крупных игроков, которые могли бы предложить такой комплексный подход по всем товарам, как в шведской сети. Но есть те, кто уже закрывает спрос по отдельным сегментам. Например, та же Hoff и множество менее крупных компаний, производящих кухни, мебель и другие товары», — отмечает эксперт. По его словам, скоро могут набрать обороты компании, которые имеют опыт сотрудничества с той же IKEA в качестве поставщиков и производства по ее стандартам, добавил он. С Leroi Merlin ситуация совсем другая — она никуда не ушла, говорит Карпов. Сеть фактически принадлежит той же французской семье, сменилась только структура управления и владения, создано юрлицо в Объединенных Арабских Эмиратах. Ритейлер продолжает развиваться в России, открывать новые магазины, и сейчас его доля в сегменте больше, чем у всех остальных игроков вместе взятых. Ассортимент сохранился, включая собственные торговые марки. OBI и до ухода не имела в России сильных позиций, отмечает эксперт на рынке ритейла Андрей Карпов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А OBI действительно ушла, причем со скандалом, и вряд ли вернется. Но, во-первых, магазины работают под контролем нового собственника, а во-вторых, ее сложно было назвать значимым игроком на рынке и до ухода немцев, подчеркивает собеседник URA.RU. «По поводу перспектив возвращения IKEA в ближайшие годы у меня большие сомнения. Владелец недвижимости, выкупленной у нее, уже заявлял, что не готов возвращать компанию на эти площади, фабрики она тоже продала. Поэтому возвращаться для нее — это фактически с нуля воссоздавать все процессы, а это серьезные инвестиции. Даже когда политически ей дадут добро, чего, скорее всего, не произойдет в ближайшие несколько лет, возвращаться будет проблематично. Разве что в каком-то другом формате, например, онлайн-магазина», — сказал Карпов. Чем ответит российский бизнес Одна из причин, по которым не может вернуться IKEA, - трудности с транзакциями в Швецию Фото: Размик Закарян © URA.RU IKEA была хороша тем, что в ней можно было купить все, начиная от рамки для фото и заканчивая кроватями и шкафами, отмечает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Все товары были сосредоточены в одном месте, и людям не нужно было идти в разные магазины. «Но наверняка пройдет какое-то время, и российские производители, которые уже успешно замещают отдельные части этого рынка, выйдут на новый уровень. Правда, в ближайшую пару лет у них будут трудности, потому что производство мебели напрямую зависит от ввода жилья, а он сократится. Но со временем они наработают опыт и будут развиваться с учетом успешного опыта той же IKEA», — говорит Остапкович. Сама IKEA не вернется, по крайней мере, пока действуют финансовые ограничения, полагает эксперт. Компания находится в Швеции, и ей нужно переводить туда деньги, а сейчас это делать сложно из-за действующих ограничений. «Пока не уладится геополитическая ситуация, никто возвращаться не будет, разве что компании, которые не имеют производства и занимаются только куплей-продажей», — подчеркнул экономист. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Путин решил будущее IKEA и TetraPak в России С начала года много шума вокруг возвращения западных компаний, но пока нет ни одного случая, чтобы кто-то хотя бы начал это делать, акцентирует внимание исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. Этот процесс небыстрый, его затягивают не только политические ограничения, но и то, что компании просчитывают свои экономические риски и возможности, связанные с возвращением. Российские производители действительно серьезно подросли за время отсутствия IKEA. Если она вернется, будет уже другой уровень конкуренции. Что касается появления в России своей IKEA с таким же широким ассортиментом, то у нас на внутреннем рынке уже есть сильные игроки, и когда они дорастут до покорения рынков других стран, наверное, будут расширять предложение, и что-то вроде IKEA может появиться», — сказал Свириденко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнес сможет создать аналог IKEA, когда отечественные компании вырастут и созреют для выхода за рубеж. В самой шведской компании отмечают, что надеются когда-нибудь вернуться в РФ, но не видит для этого условий. В ближайшем будущем ритейлер не возобновит работу в России из-за санкций, хотя его конкурент — французская Leroi Merlin — нашел способ остаться и стал лидером рынка, отмечают эксперты URA.RU. IKEA только надеется Шведская Ingka Group, владеющая брендом IKEA, надеется вернуться в Россию, но не видит такой возможности в ближайшее время. Об этом в компании сообщили URA.RU в ответ на запрос. IKEA закрыла свои магазины в России в марте 2022 года. Сначала сеть сообщила, что они не будут работать до лета, а сотрудникам первое время платили зарплату. Персонал складов и пунктов возврата продолжал работать. Но в июне ритейлер заявил об окончательном уходе из РФ и закрытии бизнеса, в том числе трех мебельных фабрик. IKEA объявила финальную распродажу, которая обернулась для нее падением сайта и сбоями доставки и валом жалоб от клиентов. Активизировались даже мошенники, которые обещали помочь с оформлением заказов, брали деньги и пропадали. Сразу после остановки продаж шведский владелец стал искать покупателей для своих фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Вскоре их приобрели компании «Слотекс» (Санкт-Петербург) и «Лузалес» (Сыктывкар). А в 2023 году сменился собственник принадлежавших ранее Ingka Group торговых центров «Мега» — они перешли к Газпромбанку. В ноябре шведская группа продала последние российские активы — участки земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. Весной 2024 года маркетплейс «Мегамаркет», входящий в группу «Сбера», договорился с Газпромбанком об аренде площадей 14 бывших гипермаркетов IKEA в 11 регионах России. Их общая площадь — 400 тысяч квадратных метров. Наряду со складами «Мегамаркет» запустил на этих площадках в тестовом режиме пункты выдачи заказов. Французская Adeo, владевшая сетью строительных гипермаркетов Leroi Merlin, в марте 2023 года заявила о планах передать российский бизнес под контроль менеджмента в РФ. В европейском холдинге сразу уточнили, что все 45 тысяч сотрудников сохранят работу, и на деятельность магазинов смена руководства не повлияет. Ранее, в марте 2022 года, ритейлер объявил о приостановке инвестиций в Россию. Adeo принадлежит семье Мюлье — одной из богатейших семей во Франции. Она также контролирует продолжающий работать в РФ «Ашан» и ушедшую из страны сеть магазинов спортивных товаров Decathlon. У Leroi Merlin на момент заявления об уходе из России было 111 магазинов в 65 городах страны. В 2024 году сеть, которую французы передали российскому менеджменту, начала ребрендинг, постепенно меняя вывески гипермаркетов на «Лемана Про». Сейчас этот процесс уже в завершающей стадии. А сама российская компания в прошлом году сменила наименование юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Немецкая OBI после начала специальной военной операции тоже объявила о приостановке работы в России. После этого у российских гипермаркетов несколько раз менялись собственники. В этом году стало известно, что основным собственником юрлиц ритейлера стала компания «Гермес», которую связывают со структурами Алексея Мордашова. Две недели назад стало известно, что российское ООО «Оби ФЦ» подало заявку на регистрацию бренда в QBI в графическом начертании. СМИ отмечают, что ритейлер собирается менять вывески после расторжения лицензионного договора с немецкой OBI GmbH. После 2022 года экс-собственник судился с бывшей «дочкой» из России. В марте этого года Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу немецкой компании, признав законным расторжение договора. Не все ушли по-настоящему В сегменте DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам») наиболее заметным для россиян стал уход IKEA. Потому что она была лидером рынка, действительно ушла, и заменить ее пока некому, отметил председатель правления Ассоциации экспертов на рынке ритейла Андрей Карпов. «Заменить IKEA более или менее близким форматом в России пока не удалось. Сейчас это невозможно, потому что у компании были выстроенные процессы, включающие, как производство, так и продажу. В нашей стране пока нет крупных игроков, которые могли бы предложить такой комплексный подход по всем товарам, как в шведской сети. Но есть те, кто уже закрывает спрос по отдельным сегментам. Например, та же Hoff и множество менее крупных компаний, производящих кухни, мебель и другие товары», — отмечает эксперт. По его словам, скоро могут набрать обороты компании, которые имеют опыт сотрудничества с той же IKEA в качестве поставщиков и производства по ее стандартам, добавил он. С Leroi Merlin ситуация совсем другая — она никуда не ушла, говорит Карпов. Сеть фактически принадлежит той же французской семье, сменилась только структура управления и владения, создано юрлицо в Объединенных Арабских Эмиратах. А OBI действительно ушла, причем со скандалом, и вряд ли вернется. Но, во-первых, магазины работают под контролем нового собственника, а во-вторых, ее сложно было назвать значимым игроком на рынке и до ухода немцев, подчеркивает собеседник URA.RU. «По поводу перспектив возвращения IKEA в ближайшие годы у меня большие сомнения. Владелец недвижимости, выкупленной у нее, уже заявлял, что не готов возвращать компанию на эти площади, фабрики она тоже продала. Поэтому возвращаться для нее — это фактически с нуля воссоздавать все процессы, а это серьезные инвестиции. Даже когда политически ей дадут добро, чего, скорее всего, не произойдет в ближайшие несколько лет, возвращаться будет проблематично. Разве что в каком-то другом формате, например, онлайн-магазина», — сказал Карпов. Чем ответит российский бизнес IKEA была хороша тем, что в ней можно было купить все, начиная от рамки для фото и заканчивая кроватями и шкафами, отмечает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Все товары были сосредоточены в одном месте, и людям не нужно было идти в разные магазины. «Но наверняка пройдет какое-то время, и российские производители, которые уже успешно замещают отдельные части этого рынка, выйдут на новый уровень. Правда, в ближайшую пару лет у них будут трудности, потому что производство мебели напрямую зависит от ввода жилья, а он сократится. Сама IKEA не вернется, по крайней мере, пока действуют финансовые ограничения, полагает эксперт. Компания находится в Швеции, и ей нужно переводить туда деньги, а сейчас это делать сложно из-за действующих ограничений. «Пока не уладится геополитическая ситуация, никто возвращаться не будет, разве что компании, которые не имеют производства и занимаются только куплей-продажей», — подчеркнул экономист. С начала года много шума вокруг возвращения западных компаний, но пока нет ни одного случая, чтобы кто-то хотя бы начал это делать, акцентирует внимание исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. Этот процесс небыстрый, его затягивают не только политические ограничения, но и то, что компании просчитывают свои экономические риски и возможности, связанные с возвращением. Российские производители действительно серьезно подросли за время отсутствия IKEA. Если она вернется, будет уже другой уровень конкуренции. Что касается появления в России своей IKEA с таким же широким ассортиментом, то у нас на внутреннем рынке уже есть сильные игроки, и когда они дорастут до покорения рынков других стран, наверное, будут расширять предложение, и что-то вроде IKEA может появиться», — сказал Свириденко.