Зеленский озвучил темы переговоров с Россией в Стамбуле

Владимир Зеленский: на переговорах будет обсуждаться подготовка встречи лидеров
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На переговорах будут обсуждаться обмен пленными солдатами, заявил Владимир Зеленский
На переговорах будут обсуждаться обмен пленными солдатами, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Названы основные темы переговоров в Стамбуле. Одной из них является организация встречи лидеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном совещании с дипломатами.

«Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. Помимо этого, он отметил, что уже готовится, как минимум, один обмен военнопленными.

Ранее в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Турции, где обсуждались вопросы обмена пленными, возвращения детей и репатриции тел погибших. Москва передала Киеву встречный список из 18 детей, потерявших связь с родственниками, а Украина предоставила России список из 339 несовершеннолетних. Сейчас стороны продолжают согласовывать дату третьей встречи, чтобы решить гуманитарные вопросы.

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Названы основные темы переговоров в Стамбуле. Одной из них является организация встречи лидеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном совещании с дипломатами. «Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. Помимо этого, он отметил, что уже готовится, как минимум, один обмен военнопленными. Ранее в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Турции, где обсуждались вопросы обмена пленными, возвращения детей и репатриции тел погибших. Москва передала Киеву встречный список из 18 детей, потерявших связь с родственниками, а Украина предоставила России список из 339 несовершеннолетних. Сейчас стороны продолжают согласовывать дату третьей встречи, чтобы решить гуманитарные вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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