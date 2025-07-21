Зеленский озвучил темы переговоров с Россией в Стамбуле

Названы основные темы переговоров в Стамбуле. Одной из них является организация встречи лидеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном совещании с дипломатами.
«Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. Помимо этого, он отметил, что уже готовится, как минимум, один обмен военнопленными.
Ранее в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Турции, где обсуждались вопросы обмена пленными, возвращения детей и репатриции тел погибших. Москва передала Киеву встречный список из 18 детей, потерявших связь с родственниками, а Украина предоставила России список из 339 несовершеннолетних. Сейчас стороны продолжают согласовывать дату третьей встречи, чтобы решить гуманитарные вопросы.
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