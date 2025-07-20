В Тюмени 21 июля стартовал пятый этап опрессовок. До 1 августа горячую воду отключили в районах КПД, Гилевской роще, Пермякова. Такая информация указана на сайте УСТЭК.
«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — пятый этап: с 21 июля по 1 августа», — указано в сообщении.
Ограничения будут действовать в домах на улицах Пермякова, Широтная, 50 лет Октября, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Александра Логунова, Воровского, Пржевальского, Энергетиков, Олимпийская. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!