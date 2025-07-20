20 июля 2025

Где и на сколько в Тюмени отключили горячую воду. Список

В Тюмени 21 июля из-за опрессовок отключили горячую воду в КПД и Гилевской роще
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячей воды не будет до 1 августа
Горячей воды не будет до 1 августа Фото:

В Тюмени 21 июля стартовал пятый этап опрессовок. До 1 августа горячую воду отключили в районах КПД, Гилевской роще, Пермякова. Такая информация указана на сайте УСТЭК.

«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — пятый этап: с 21 июля по 1 августа», — указано в сообщении.

Ограничения будут действовать в домах на улицах Пермякова, Широтная, 50 лет Октября, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Александра Логунова, Воровского, Пржевальского, Энергетиков, Олимпийская. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:

  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

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В Тюмени 21 июля стартовал пятый этап опрессовок. До 1 августа горячую воду отключили в районах КПД, Гилевской роще, Пермякова. Такая информация указана на сайте УСТЭК. «Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — пятый этап: с 21 июля по 1 августа», — указано в сообщении. Ограничения будут действовать в домах на улицах Пермякова, Широтная, 50 лет Октября, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Александра Логунова, Воровского, Пржевальского, Энергетиков, Олимпийская. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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