Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб в зоне СВО

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Погибший учитель ОБЖ в мае предлагал свою инициативу президенту РФ, сообщает ТАСС
Погибший учитель ОБЖ в мае предлагал свою инициативу президенту РФ, сообщает ТАСС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Учитель ОБЖ и участник спецоперации на Украине Геннадий Старунов погиб в боевых действиях. Об этом сообщает генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», в заседании которого принимал участие учитель, Андрей Бетин.

«Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта „ТопБЛОГ“, выпускник „Мастерской новых медиа“ Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг» — заявил Бетин, опубликовав сообщение в своем telegram-канале. Также он отметил, что Старунов в мае лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Андрей Бетин заявил, что 16 июля президент России дал поручение в создании системы предподготовки для участников СВО, чтобы последние могли участвовать в конкурсах РСВ. Эта инициатива была предложена президенту Старуновым.

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Учитель ОБЖ и участник спецоперации на Украине Геннадий Старунов погиб в боевых действиях. Об этом сообщает генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», в заседании которого принимал участие учитель, Андрей Бетин. «Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта „ТопБЛОГ“, выпускник „Мастерской новых медиа“ Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг» — заявил Бетин, опубликовав сообщение в своем telegram-канале. Также он отметил, что Старунов в мае лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Андрей Бетин заявил, что 16 июля президент России дал поручение в создании системы предподготовки для участников СВО, чтобы последние могли участвовать в конкурсах РСВ. Эта инициатива была предложена президенту Старуновым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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