Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб в зоне СВО

Учитель ОБЖ и участник спецоперации на Украине Геннадий Старунов погиб в боевых действиях. Об этом сообщает генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», в заседании которого принимал участие учитель, Андрей Бетин.
«Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта „ТопБЛОГ“, выпускник „Мастерской новых медиа“ Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг» — заявил Бетин, опубликовав сообщение в своем telegram-канале. Также он отметил, что Старунов в мае лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также Андрей Бетин заявил, что 16 июля президент России дал поручение в создании системы предподготовки для участников СВО, чтобы последние могли участвовать в конкурсах РСВ. Эта инициатива была предложена президенту Старуновым.
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