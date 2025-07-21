В тюменском селе нашли очаг опасной болезни

С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок
В деревне Заречка Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В деревне Заречка Казанского муниципального округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в инфоцентре.
С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением животных, восприимчивых к инфекции. Также нельзя вывозить таких животных за пределы указанного пункта.
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