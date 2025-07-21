В тюменском селе нашли очаг опасной болезни

В Тюменской области в деревне Заречка ввели карантин по бешенству
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С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок
С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок Фото:

В деревне Заречка Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В деревне Заречка Казанского муниципального округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в инфоцентре.

С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением животных, восприимчивых к инфекции. Также нельзя вывозить таких животных за пределы указанного пункта.

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В деревне Заречка Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «В деревне Заречка Казанского муниципального округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в инфоцентре. С 21 июля на территории деревни вводится запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением животных, восприимчивых к инфекции. Также нельзя вывозить таких животных за пределы указанного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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