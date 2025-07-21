Результаты удивляют: в Тюменской области резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ

При этом выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов
В Тюменской области резко сократилось количество стобалльников на ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, число максимальных результатов сократилось примерно на 32%. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки.
«В 2025 году в Тюменской области зафиксировано 62 стобалльных результата. В 2024 году — 91 результат», — кратко прокомментировали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в регионе выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов. По результатам экзаменов 233 выпускника подали апелляции, жалобы удовлетворили у 35 человек.
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