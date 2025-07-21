21 июля 2025

Результаты удивляют: в Тюменской области резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ

В Тюменской области на 32% сократилось количество стобалльников на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов
При этом выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов Фото:

В Тюменской области резко сократилось количество стобалльников на ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, число максимальных результатов сократилось примерно на 32%. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки.

«В 2025 году в Тюменской области зафиксировано 62 стобалльных результата. В 2024 году — 91 результат», — кратко прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в регионе выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов. По результатам экзаменов 233 выпускника подали апелляции, жалобы удовлетворили у 35 человек.

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В Тюменской области резко сократилось количество стобалльников на ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, число максимальных результатов сократилось примерно на 32%. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. «В 2025 году в Тюменской области зафиксировано 62 стобалльных результата. В 2024 году — 91 результат», — кратко прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в регионе выросло количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов. По результатам экзаменов 233 выпускника подали апелляции, жалобы удовлетворили у 35 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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