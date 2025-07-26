В Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников

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В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА
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Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителей края призвали соблюдать спокойствие, не выходить на улицу без острой необходимости и при получении сигнала тревоги немедленно укрыться в безопасных местах. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Сообщение для жителей региона
Сообщение для жителей региона
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В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителей края призвали соблюдать спокойствие, не выходить на улицу без острой необходимости и при получении сигнала тревоги немедленно укрыться в безопасных местах. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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