В Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников

В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Жителей края призвали соблюдать спокойствие, не выходить на улицу без острой необходимости и при получении сигнала тревоги немедленно укрыться в безопасных местах. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
Сообщение для жителей региона
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