Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь обратился к населению Ирана с призывом поднять восстание. В качестве поощрения он пообещал иранцам помощь в области водоснабжения.
«Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать и рисковать ради свободы. <...> Выходите на улицы, требуйте справедливости, протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. <...> Знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами», — видеообращение Нетаньяху опубликовано в youtube-канале главы правительства Израиля.
Премьер уже не в первый раз обращается к иранцам с призывом выступить против властей исламского государства. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Нетаньяху урегулировать разгоревшийся конфликт исключительно через переговоры. До этого Минфин Израиля попросил Россию не помогать Ирану с ПВО.
