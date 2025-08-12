12 августа 2025

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Биньямин Нетаньяху охарактеризовал иранцев как гордый народ
Биньямин Нетаньяху охарактеризовал иранцев как гордый народ Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь обратился к населению Ирана с призывом поднять восстание. В качестве поощрения он пообещал иранцам помощь в области водоснабжения. 

«Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать и рисковать ради свободы. <...> Выходите на улицы, требуйте справедливости, протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. <...> Знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами», — видеообращение Нетаньяху опубликовано в youtube-канале главы правительства Израиля.

Премьер уже не в первый раз обращается к иранцам с призывом выступить против властей исламского государства. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Нетаньяху урегулировать разгоревшийся конфликт исключительно через переговоры. До этого Минфин Израиля попросил Россию не помогать Ирану с ПВО.

