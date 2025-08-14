Убийства и коррупция: как череда арестов привела к посадке лидера азербайджанцев на Урале

Дело азербайджанской ОПГ в Свердловской области, которую обвинили в убийствах и покушении на убийства в начале двухтысячных, началось после задержания экс-силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филипповича. По словам источника URA.RU, его задержали в 2024-м в Талице при получении денег от азербайджанцев. Им он обещал избежать проблем с полицией, но в действительности этого не произошло. Затем оперативники подобрались к бывшему мэру Среднеуральска, а потом вышли и на азербайджанский клан Сафаровых. Подробнее об этой цепочке, — в материале URA.RU.
По словам источника агентства, все началось в конце прошлого года, когда силовики задержали уроженца Азербайджана, который занимался незаконной рубкой в Талице. "У находчивого предпринимателя в окружении есть товарищ Ахлиман Гянджиев (один из арестованных по делу Сафаровых — прим. ред.). Тот, по слухам, был в хороших отношениях с Филипповичем и обратился к нему за помощью. Филиппович якобы попросил десять миллионов рублей и сказал, что решит все вопросы с силовиками. Но коммерсанты поняли, что их просто разводят и сдали его. Филиппович был задержан в салоне автомобиля при передаче пяти миллионов", — сказал собеседник агентства.
Против Филипповича возбудили дело о покушении на мошенничество (ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ). В январе стало известно, что он попал в следственный изолятор. "Говорят, что он не стал отпираться, вину признал и якобы дал фактуру на другого азербайджанца Видади Мустафаева", — сказал источник в силовой среде.
По данным URA.RU, после этого был задержан бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин. Его силовики обвинили в даче шести миллионов взяткой ныне бывшему чекисту Артему Шунайлову. Деньги, по словам источника, экс-чиновник якобы передавал через посредника — Видади Мустафаева.
Зашляпин попал под домашний арест. Он сознался в преступлении и дал показания на Шунайлова (отрицает вину, считает, что его оговорили). По ним идет разбирательство в военном суде. "Мустафаев вообще избежал суда, он отошел по примечанию, поскольку якобы первым рассказал силовикам о коррупции", — утверждает собеседник агентства. Сам Мустафаев подтверждал корреспонденту, что не является фигурантом уголовного дела.
Предположительно, показания Мустафаева также могли привести к задержанию Сафаровых. Последние, по слухам, были близки к лидеру азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахину Шыхлински. "Известно, что между Шыхлински и Мустафаевым существует конфликт", — добавил источник.
Масштабная операция по поимке уроженцев Азербайджана прошла 27 июня. Тогда, по слухам, силовики проверили свыше 50 иностранцев. Среди них искали тех, кто причастен к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Тогда были арестованы Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир, Камал Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов. В СК РФ сообщали, что один из фигурантов дал обличающие показания на остальных членов банды. Силовики окрестили их "этнической группировкой".
Есть версия, что кто-то из арестованных в рамках сотрудничества со следствием мог дать показания и на лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински. Сейчас он находится в СИЗО-1, куда попал по решению Басманного райсуда (свою вину он отрицает). По неофициальным данным, ему вменяют покушение на убийство и применение насилия к сотруднику спецназа, который участвовал в его задержании 1 июля.
После этого инцидента был задержан и сын Шахина — адвокат Мутвалы Шыхлински. По версии следствия, он, сдав назад на черном Mercedes, в котором был с отцом, сбил правоохранителя. Тот упал и ударился головой. Суд отправил Мутвалы в СИЗО. Он говорил, что сожалеет о поступке. Но добавил, что не видел оперативника. Актуальные новости о задержании азербайджанцев URA.RU собирает в этом сюжете.
