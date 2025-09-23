Суд вынес приговор жительнице ХМАО, заколовшей друга ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину приговорили к восьми годам колонии
Женщину приговорили к восьми годам колонии Фото:

Сургутский суд приговорил жительницу поселка Белый Яр к восьми годам колонии общего режима. Женщина заколола друга ножом во время ссоры.

«Между подсудимой и потерпевшим произошла ссора в ходе совместного употребления спиртных напитков. В результате конфликта женщина нанесла потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Убийство произошло еще летом 2024 года. Вину женщина так и не признала, утверждая, что это была самооборона. Но судмедэкспертиза доказала обратное. Апелляционная инстанция суда также оставила приговор без изменения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский суд приговорил жительницу поселка Белый Яр к восьми годам колонии общего режима. Женщина заколола друга ножом во время ссоры. «Между подсудимой и потерпевшим произошла ссора в ходе совместного употребления спиртных напитков. В результате конфликта женщина нанесла потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Убийство произошло еще летом 2024 года. Вину женщина так и не признала, утверждая, что это была самооборона. Но судмедэкспертиза доказала обратное. Апелляционная инстанция суда также оставила приговор без изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...