Суд вынес приговор жительнице ХМАО, заколовшей друга ножом

Сургутский суд приговорил жительницу поселка Белый Яр к восьми годам колонии общего режима. Женщина заколола друга ножом во время ссоры.
«Между подсудимой и потерпевшим произошла ссора в ходе совместного употребления спиртных напитков. В результате конфликта женщина нанесла потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Убийство произошло еще летом 2024 года. Вину женщина так и не признала, утверждая, что это была самооборона. Но судмедэкспертиза доказала обратное. Апелляционная инстанция суда также оставила приговор без изменения.
