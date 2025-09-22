22 сентября 2025

В ХМАО откроется новое отделение для восстановления после травм и болезней

В Нижневартовской поликлинике появится современное отделение реабилитации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационное отделение откроют до конца текущего года
Реабилитационное отделение откроют до конца текущего года Фото:

В Нижневартовской городской поликлинике (ХМАО) к открытию готовится обновленное отделение медицинской реабилитации. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.

«Люди после инсультов, травм или операций смогут проходить полноценную программу восстановления — быстрее возвращаться к привычной жизни и работе», — написал Паськов в telegram-канале. Отделение оснастили новейшей техникой: теперь здесь есть все необходимое для восстановления — от тренажеров до специальных устройств для пациентов с ограниченной подвижностью.

Сейчас специалисты завершают настройку оборудования, идет обучение персонала и подготовка документов для получения лицензии. Запуск работы отделения планируется до конца 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовской городской поликлинике (ХМАО) к открытию готовится обновленное отделение медицинской реабилитации. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов. «Люди после инсультов, травм или операций смогут проходить полноценную программу восстановления — быстрее возвращаться к привычной жизни и работе», — написал Паськов в telegram-канале. Отделение оснастили новейшей техникой: теперь здесь есть все необходимое для восстановления — от тренажеров до специальных устройств для пациентов с ограниченной подвижностью. Сейчас специалисты завершают настройку оборудования, идет обучение персонала и подготовка документов для получения лицензии. Запуск работы отделения планируется до конца 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...