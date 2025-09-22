В ХМАО откроется новое отделение для восстановления после травм и болезней

В Нижневартовской городской поликлинике (ХМАО) к открытию готовится обновленное отделение медицинской реабилитации. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.
«Люди после инсультов, травм или операций смогут проходить полноценную программу восстановления — быстрее возвращаться к привычной жизни и работе», — написал Паськов в telegram-канале. Отделение оснастили новейшей техникой: теперь здесь есть все необходимое для восстановления — от тренажеров до специальных устройств для пациентов с ограниченной подвижностью.
Сейчас специалисты завершают настройку оборудования, идет обучение персонала и подготовка документов для получения лицензии. Запуск работы отделения планируется до конца 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!