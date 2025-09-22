22 сентября 2025

В колонию ХМАО пытались пронести телефоны в сгущенке. Фото

Передачу телефонов пресекли в колонии Сургута
Передачу телефонов пресекли в колонии Сургута

Сотрудники колонии №11 в Сургуте нашли телефоны в банках со сгущенкой. Мужчина пытался пронести их на территорию в посылке.

«В ходе досмотра посылки осужденному от гражданского лица была пресечена попытка доставки четырех сотовых телефонов, спрятанных ухищренным способом в банках из-под сгущенного молока», — говорится в группе УФСИН по ХМАО соцсети VK. В банках также спрятали кабели для зарядки.

На мужчину завели протокол об административном правонарушении. Но за передачу запрещенных предметов в колонию может следовать и уголовная ответственность.

Телефоны пытались пронести в банках со сгущенкой
Телефоны пытались пронести в банках со сгущенкой
Фото:

