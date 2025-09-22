В ХМАО власти расторгли контракты на строительство школ

В Сургуте и Ханты-Мансийске власти расторгли концессионные соглашения на строительство школ. Об этом на заседании комитета окружной думы по бюджету сообщил врио директора депэкономики ХМАО Владимир Утбанов, передает корреспондент URA.RU.
«Администрацией города Сургут расторгнуты соглашения, предусматривающие создание средних образовательных школ в микрорайоне 34 и в микрорайоне 38. Соглашение расторгнуто в судебном порядке в связи с нарушением сроков строительства объектов. Дальнейшее строительство будет осуществляться за счет бюджетных инвестиций в период планирования 2025-2027, 2029-2030», — сообщил Утбанов.
В Ханты-Мансийске мэрия по соглашению сторон расторгла концессию на строительство школы в районе СУ-967. Всего в 2025 году власти расторгли семь ранее заключенных концессионных соглашений на сумму в 10,5 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, какие школы должны были открыть в Югре к 1 сентября. Тогда речь шла о трех новых образовательных учреждениях.
