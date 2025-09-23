Жителям ХМАО предложили избавиться от монет. Карта

В Югре началась «Монетная неделя»
В Югре началась «Монетная неделя»

Банк России предложил жителям Югры обменять мелочь на банкноты или положить их на свой счет. Монеты принимают в отделениях банков и магазинах по всей стране в акции «Монетная неделя».

«Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен», — говорится на сайте ЦБ. Чтобы положить монеты на счет, нужно быть клиентом банка.

В Сургуте сдать мелочь можно более чем в 70 точках
В Сургуте сдать мелочь можно более чем в 70 точках
Фото:

Поменять мелочь можно и в некоторых магазинах. Список точек опубликован на сайте акции. В магазинах не нужно показывать паспорт, но у торговых точек есть ограничения по времени приема монет.

Акция продлится до 4 октября, ее проводят, чтобы вернуть мелочь в оборот. Люди предпочитают платить купюрами или безналичным способом, а больше половины монет оседают дома у жителей.

