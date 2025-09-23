В ХМАО мать простила в суде сестру за сына, погибшего в лифте ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок погиб в лифте летом 2024 года
Ребенок погиб в лифте летом 2024 года Фото:

Жительница Урая простила в суде сестру, которую обвинили в гибели ее сына. Следователи выяснили, что тетя оставила племянника без присмотра и его насмерть зажало между шахтой и платформой грузового лифта в местном торговом центре, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Югры.

«Урайский городской суд прекратил уголовное дело, основываясь на примирении сторон. Тетя, признавшая вину и раскаявшаяся в содеянном, смогла найти слова утешения и оказать всестороннюю помощь матери погибшего мальчика», — говорится в сообщении.

Гособвинитель изначально не согласился с решением, подав апелляцию. Но суд оставил ситуацию без изменений. Мать погибшего мальчика заявила, что вред полностью заглажен.

«Женщина подчеркнула, что тетя, являющаяся крестной погибшего, оказала ей огромную поддержку и помощь в трудный период. Женщина выразила уверенность, что ее сын не хотел бы, чтобы у его любимой тети возникли такие серьезные проблемы», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2024 года в торговом центре Урая ребенка задавил грузовой лифт. Мальчик попытался запрыгнуть на него через открытые двери, но его зажало платформой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Урая простила в суде сестру, которую обвинили в гибели ее сына. Следователи выяснили, что тетя оставила племянника без присмотра и его насмерть зажало между шахтой и платформой грузового лифта в местном торговом центре, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Югры. «Урайский городской суд прекратил уголовное дело, основываясь на примирении сторон. Тетя, признавшая вину и раскаявшаяся в содеянном, смогла найти слова утешения и оказать всестороннюю помощь матери погибшего мальчика», — говорится в сообщении. Гособвинитель изначально не согласился с решением, подав апелляцию. Но суд оставил ситуацию без изменений. Мать погибшего мальчика заявила, что вред полностью заглажен. «Женщина подчеркнула, что тетя, являющаяся крестной погибшего, оказала ей огромную поддержку и помощь в трудный период. Женщина выразила уверенность, что ее сын не хотел бы, чтобы у его любимой тети возникли такие серьезные проблемы», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2024 года в торговом центре Урая ребенка задавил грузовой лифт. Мальчик попытался запрыгнуть на него через открытые двери, но его зажало платформой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...