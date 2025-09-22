22 сентября 2025

Школьников ХМАО массово переводят на дистант из-за ОРВИ

Детей переводят на дистанционное обучение
Детей переводят на дистанционное обучение Фото:

В Югре перевели на дистанционное обучение учащихся почти 130 классов в 38 школах. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ.

«На 38 неделе переведены на дистанционные формы обучения 127 классов 38-ми школ 12 муниципальных образований, 11 групп 3 колледжей (7,7 %) 3 муниципальных образований, а также разобщены 12 групп 11-ти детских садов в 7-ми муниципальных образований. Полностью закрылись 2 школы в Березовском и Советском районах», — сообщает на своем сайте окружной Роспотребнадзор.

За неделю в Югре зарегистрировали 141 случай ОРВИ на 10 тысяч населения. Заболеваемость выросла на 56,1%. Число внебольничных пневмоний тем временем выросло на 26,3%. «На долю детей приходится 34,2% всех заболевших», — уточняют инспекторы.

Ранее URA.RU рассказывало о расписании школьных каникул 2025-2026 года в ХМАО. В новом учебном году ученики будут отдыхать почти месяц.

