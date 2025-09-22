22 сентября 2025

В больнице ХМАО запретили посещать пациентов

Карантин в больнице ввели из-за роста заболеваемости
В Нефтеюганской окружной больнице запретили посещать пациентов. Карантин ввели из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Введен запрет на посещение родственников к пациентам, находящихся на стационарном лечении до стабилизации ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», — говорится в telegram-канале больницы. Карантин ввели с 19 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что школьников ХМАО массово переводят на дистант из-за ОРВИ. Причиной также стал рост заболеваемости ОРВИ.

