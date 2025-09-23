Трудовая инспекция Югры заставила нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» выплатить двум сотрудникам зарплату за время обучения, работу в праздники и выходные дни. Ведомство обнаружило нарушения во время внеплановой проверки.
«При проведении проверок инспектором были выявлены факты невыплаты работнику среднего заработка за период обучения по охране труда и отказ работодателя в день увольнения сотрудника оплатить дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности. В результате исполнения предписаний, выданных Государственной инспекцией труда в ХМАО в отношении работодателя ПАО „Сургутнефтегаз“, восстановлены трудовые права двух работников», — сообщила окружная трудовая инспекция на официальном сайте.
Компания выполнила требования надзорного органа. Нефтяники получили положенные им выплаты.
Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник буровой компании «Евразия» отсудил компенсацию за переработку в праздничные дни и во время обучения. Суд постановил выплатить ему 116 тысяч рублей.
