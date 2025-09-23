23 сентября 2025

Трудовая инспекция ХМАО заставила «Сургутнефтегаз» выплатить нефтяникам зарплату за выходные и праздники

«Сургутнефтегаз» заставили выплатить сотрудникам зарплату за работу в праздники
Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили зарплату за выходные после вмешательства трудовой инспекции
Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили зарплату за выходные после вмешательства трудовой инспекции

Трудовая инспекция Югры заставила нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» выплатить двум сотрудникам зарплату за время обучения, работу в праздники и выходные дни. Ведомство обнаружило нарушения во время внеплановой проверки.

«При проведении проверок инспектором были выявлены факты невыплаты работнику среднего заработка за период обучения по охране труда и отказ работодателя в день увольнения сотрудника оплатить дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности. В результате исполнения предписаний, выданных Государственной инспекцией труда в ХМАО в отношении работодателя ПАО „Сургутнефтегаз“, восстановлены трудовые права двух работников», — сообщила окружная трудовая инспекция на официальном сайте.

Компания выполнила требования надзорного органа. Нефтяники получили положенные им выплаты.

Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник буровой компании «Евразия» отсудил компенсацию за переработку в праздничные дни и во время обучения. Суд постановил выплатить ему 116 тысяч рублей.

