Авиакатастрофа в Форт-Уэрте привела к возгоранию автомобилей

Легкомоторный самолет разбился утром 12 октября в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, что привело к возгоранию нескольких автомобилей. Инцидент произошел в районе оживленной трассы.
Самолет рухнул недалеко от парковки, из-за чего на место крушения оперативно прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полиция. Сейчас все службы трудятся на месте происшествия. Точной информации о пострадавших нет.
Ранее на юге штата Вайоминг произошел разрыв и возгорание газопровода, пламя от которого охватило грузовой поезд компании Union Pacific Railroad, перевозивший опасные материалы. Аналогичные инциденты с грузовыми поездами фиксировались в Швеции и США.
