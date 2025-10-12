12 октября 2025

Авиакатастрофа в Форт-Уэрте привела к возгоранию автомобилей

Самолет упал рядом с дорогой (архивное фото)
Легкомоторный самолет разбился утром 12 октября в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, что привело к возгоранию нескольких автомобилей. Инцидент произошел в районе оживленной трассы.

Самолет рухнул недалеко от парковки, из-за чего на место крушения оперативно прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полиция. Сейчас все службы трудятся на месте происшествия. Точной информации о пострадавших нет.

Ранее на юге штата Вайоминг произошел разрыв и возгорание газопровода, пламя от которого охватило грузовой поезд компании Union Pacific Railroad, перевозивший опасные материалы. Аналогичные инциденты с грузовыми поездами фиксировались в Швеции и США.

