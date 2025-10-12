12 октября 2025

Чемпион мотосоревнований разбился в аварии в Турции

Погибший регулярно участвовал в соревнованиях на мотоциклах
Погибший регулярно участвовал в соревнованиях на мотоциклах

Российский мотогонщик погиб в результате серьезной аварии на шоссе Ефахрит-Сивас в Турции. Мужчина отправился в мотопутешествие по Турции вместе с двумя друзьями, но на одном из участков дороги не справился с управлением и на полной скорости врезался в дорожный отбойник.

«Российский путешественник скончался после жесткой аварии на мотоцикле в Турции. Байкер вылетел из седла, а сам мотоцикл улетел в другую сторону. Россиянин сильно пострадал при падении. На место трагедии были направлены жандармерия, полиция и бригада скорой помощи», — передает SHOT. Пострадавшего срочно доставили в больницу Менгюк Чеги, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Известно, что погибший — Антон Р., житель Волгограда. Он был опытным мотоциклистом и регулярно участвовал в соревнованиях, занимая призовые места на различных российских турнирах. На данный момент турецкая полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предварительно, других участников аварии не было, а трасса на момент инцидента оставалась сухой и проходимой.

