Делал то, что не могли сделать другие: как жил разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

В возрасте 93 лет скончался выдающийся советский специалист в области создания ядерных боеприпасов, доктор технических наук Юрий Бармаков. О его смерти проинформировал ВНИИА, входящий в структуру госкорпорации «Росатом».
Ученый попал во ВНИИА по распределению после университета, где позже дослужился до директора. В 2018 году стал директором института в своей альма-матер и внес большой вклад в развитие национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ). Научный и карьерный путь выдающегося ученого — в материале URA.RU.
Студенчество
Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. После окончания школы в 1949 году будущий ученый хотел выбрать Институт геодезии и картографии, его привлекал астрономический факультет, поскольку в школе он увлекался астрономией. Популярные учебные заведения Бармаков не рассматривал: от МГУ его отпугнула «непонятная элита», а МВТУ не выбрал из-за словосочетания. В конечном итоге он остановился на МИФИ, где находился приборостроительный факультет.
Юрий Бармаков хорошо отзывался об обучении в МИФИ. «У нас был нормальный университетский курс физики, теоретической физики; кроме этого, было много инженерных наук, начиная с сопромата и кончая электроникой, причем в очень большом объеме. В те годы в МИФИ была уникальная программа, которой не было ни в одном другом вузе», — вспоминал Бармаков в тексте, опубликованном «Росатомом».
Ученый признавался, что «взялся за ум» лишь на четвертом курсе, а последние три семестра даже получал повышенную стипендию. В то же время он начал работу на кафедре. Закончил институт будущий ученый в 1955 году, по специальности «физическое приборостроение».
Начало работы во ВНИИА
Еще во время учебы в институте Бармаков попал во Всероссийский НИИ автоматики (ВНИИА). Он активно сопротивлялся распределению после института, ведь хотел остаться в Институте химической физики. Как признавался ученый, даже лауреат Нобелевской премии академик Н.Н. Семенов пытался договориться о том, чтобы его оставили в институте, но тщетно.
Ученый не был рад попаданию на производственное предприятие, ему хотелось заниматься исследовательской работой. Однако быстро адаптировался к работе и даже считал свои знания, полученные во время учебы, востребованными на этом месте. Он быстро вырвался в лидеры среди студентов, пришедших работать вместе с ним, и уже через два месяца ездил в командировки. Уже спустя 4 месяца после трудоустройства Бармаков был назначен руководителем группы из примерно 15 человек.
От начальника лаборатории до директора института
Бармаков стал начальником лаборатории в 1964 году. В то время институт занимался разработкой аппаратуры для обнаружения атомных взрывов, по заявлению ученого, его полностью устраивали и его должность, и задачи НИИ.
В 1972 году Бармаков был назначен главным конструктором вместо ушедшего А.И. Белоносова. В 1976 году получил степень доктора технических наук. В 1987 году он стал первым заместителем директора и в том же году стал директором. Бармаков не считал себя наиболее подходящей кандидатурой на эту должность, но по решению тогдашнего директора Николая Ивановича Павлова был назначен.
Ученый говорил, что с командой они занимались тем, что не могли делать другие. «Например, считалось, что нельзя сделать блок автоматики весом меньше 200 кг, поскольку это нарушение физических законов, и в первую очередь — закона сохранения энергии. Но оказалось — можно, и наши специалисты это доказали. Иногда удается что-то сделать, потому что не знаешь, что это невозможно», — приводятся слова Бармакова на сайте «Росатома».
Профессор НИЯУ МИФИ
В 2016 году Бармаков стал профессором своей альма-матер. С июля 2018 года возглавил Институт физико-технических интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ. Под его руководством в институте были запущены новые программы обучения, открыты новые современные лаборатории. Появились договоренности с корпорацией «Росатом»: студенты начали проходить оплачиваемые стажировки на их предприятиях. По инициативе Бармакова стали создаваться научно-образовательные центры для инженерных кадров совместно с другими вузами.
Награды ученого
Юрий Бармаков получил государственную премию СССР в 1968 году за разработку и внедрение первой автоматизированной системы для контроля ядерных боеприпасов. Стал лауреатом Ленинской премии в 1983 году за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты. Признан заслуженным деятелем науки России в 2002 году, награжден медалью Героя Труда Российской Федерации в 2022 году. Имеет множество других наград.
