Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в США проявляет почти такую же энергичность в общении с президентом США Дональдом Трампом, какую ранее демонстрировал, поддерживая его соперницу Камалу Харрис. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня. Он затратил почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса „слишком радикальным“ перед выборами в США», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев также приложил к своей публикации сообщение другого пользователя от сентября 2024 года. В нем говорилось о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, в котором он назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным». Этот визит и высказывания спровоцировали критику со стороны Республиканской партии и стали поводом для расследования со стороны комитета по надзору конгресса США по подозрению в нарушении законодательства.
Подобное поведение Зеленского, по мнению экспертов, может быть связано с его эмоциональным состоянием, которое ранее характеризовалось как неуравновешенное и депрессивное. В сентябре 2024 года он уже сталкивался с критикой после высказываний о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе, что привело к расследованию со стороны конгресса США. Напряженность внутри украинского руководства и ухудшение ситуации на фронте также могли повлиять на его действия.
