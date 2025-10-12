Под обстрелом оказались дети: как Белгородская область пережила новый день атак ВСУ

Белгородскую область за минувшие сутки несколько раз атаковали ВСУ. В результате действий украинских военных, есть пострадавшие, среди которых дети. Обо всех украинских атаках сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Что известно об ударах по региону — в материале URA.RU.
Дневная атака ВСУ
ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, сообщил Гладков в 14:15 по мск. Пострадали поселок Пролетарский Ракитянского района, села Чайки и Дорогощь, а также города Шебекино и Грайворон. В результате атак повреждены автомобили, дома и объекты предприятий.
«В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков. Он также уточнил, что в Белгородском районе село Чайки подверглось атаке FPV-дрона, в результате чего пострадали автомобиль и частный дом.
В городе Шебекино три беспилотника ударили по предприятию, в двух помещениях повреждены кровли, окна и фасады. В Грайвороне после сброса взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта, а также перебита газовая труба.
В селе Дорогощь Грайворонского округа удары FPV-дронов задели навес здания сельхозпредприятия и грузовой автомобиль. В селе Мокрая Орловка атакован автомобиль — разбита передняя часть кузова.
В хуторе Леоновка Валуйского округа после сброса взрывных устройств с беспилотника в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок. В поселке Уразово в результате детонации БПЛА повреждено остекление частного дома. По словам губернатора, информация о последствиях продолжается уточняться.
Вечерняя атака
Как в 18:40 по мск сообщил Гладков, Белгородская область вновь подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины. Три муниципалитета — Ракитянский район, Грайворонский городской округ и Шебекинский городской округ — оказались под ударом. Два мирных жителя оказались ранены, нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
«На участке автодороги Ракитное — Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил глава региона. По его словам, в результате детонации загорелись оборудование и две машины, которые были оперативно потушены пожарными расчетами. Также повреждения получили навес и еще два легковых автомобиля.
В Ракитянском районе, помимо инцидента на трассе, в поселке Пролетарский детонация беспилотника на стоянке предприятия повлекла за собой повреждения трех легковых автомобилей. В селе Введенская Готня атака БПЛА привела к возгоранию кабины грузового автомобиля, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. Еще два транспортных средства пострадали.
В Грайворонском городском округе, в самом городе Грайворон, удары двух FPV-дронов выбили окна в двух частных домах, а атака еще одного беспилотника повредила кровлю гаража. В городе Шебекино повторный удар дрона по территории предприятия вызвал возгорание в одном из помещений, которое впоследствии было потушено. Повреждения получили кровля и фасад здания. В селе Муром Шебекинского округа детонация дрона привела к повреждению остекления частного дома.
Удар по поселку Ракитное
В поселке Ракитное в результате атаки беспилотного летательного аппарата был ранен еще один мирный житель, как позже сообщил глава региона. По словам Гладкова, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого бедра. Сотрудники сил самообороны оперативно доставили пострадавшего в Ракитянскую центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В результате инцидента также поврежден грузовой автомобиль.
Ранены три мирных жителя при ударе по Шебекино и Грайворон
Три мирных жителя, среди которых двое детей, получили ранения в результате новых атак, чуть позже сообщил глава региона. По словам Гладкова, пострадали жители в городах Шебекино и Грайворон.
В Шебекино после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали двое 10-летних мальчиков. Один ребенок получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Его родители самостоятельно доставили сына в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого предварительно диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны. «Для дальнейшего обследования и лечения обоих детей бригада скорой помощи доставит в детскую областную клиническую больницу», — заявил Гладков.
В другом случае, в Грайвороне, FPV-дрон взорвался рядом с многоквартирным домом. Мужчина получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Он самостоятельно обратился за помощью в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. По информации главы региона, после стабилизации состояния пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. В результате взрыва в одной из квартир повреждено остекление.
