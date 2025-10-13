Губернатор сообщил, куда в Белгородской области ударили дроны ВСУ

Гладков сообщил о повреждении многоэтажки из-за удара ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белгородской области поврежден жилой дом
В Белгородской области поврежден жилой дом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке вражеских FPV-дронов. Один из беспилотников повредил остекление двух квартир в многоэтажке. Второй беспилотник детонировал возле припаркованных автомобилей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов... Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ранили трех мирных жителей, включая двух детей в Белгородской области. Местные власти стараются оперативно уведомлять население об атаках БПЛА и их последствиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке вражеских FPV-дронов. Один из беспилотников повредил остекление двух квартир в многоэтажке. Второй беспилотник детонировал возле припаркованных автомобилей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов... Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ранили трех мирных жителей, включая двух детей в Белгородской области. Местные власти стараются оперативно уведомлять население об атаках БПЛА и их последствиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...