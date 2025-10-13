Губернатор сообщил, куда в Белгородской области ударили дроны ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке вражеских FPV-дронов. Один из беспилотников повредил остекление двух квартир в многоэтажке. Второй беспилотник детонировал возле припаркованных автомобилей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов... Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ранили трех мирных жителей, включая двух детей в Белгородской области. Местные власти стараются оперативно уведомлять население об атаках БПЛА и их последствиях.
