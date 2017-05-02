«По экстремизму впереди Кургана только Чечня»

17:32 02 мая 2017 0

Задержанный призывал к джихаду и вербовал односельчан Фото: Pixabay

Череда арестов сторонников исламских террористов, которые проходят по всей России, настигла и Курганскую область. В Зауралье ФСБ задержала мужчину, который активно пропагандировал джихад. Эта новость для спокойной Курганской области стала неожиданностью. Регион с депрессивной экономикой не пользуется популярностью у мигрантов, которые чаще всего и являются распространителями опасных веяний.

Как сообщила пресс-служба зауральского управления ФСБ, 39-летний житель Альменевского района размещал в Интернете материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы — джихада. Мужчина активно вербовал своих знакомых и даже наладил изготовление пропагандистских брошюр. До начала суда детали уголовного дела сотрудники ФСБ держат в секрете. Известно, что виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего за первые три месяца в Зауралье (УМВД по Курганской области еще не подвело итоги апреля) возбуждено десять уголовных дел за преступления экстремистской направленности. Еще четыре дела возбуждены по административным правонарушениям. Последние связаны с распространением информации экстремистского характера или демонстрации нацистской символики.

Годом ранее за тот же период было зарегистрировано больше преступлений: 12 уголовных дел и 11 административных. «Люди стали более информированы и осторожны, сказывается профилактическая работа», — прокомментировал начальник пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева.

«С 2000 года у нас работает организация „Ассамблея народов Зауралья“, много внимания уделяется в том числе профилактике. В этом году, к примеру, мы проводим цикл открытых лекций», — объяснил советник по связям с религиозными организациями правительства Курганской области Евгений Чердаков, как власти предупреждают экстремизм.

Али Якупов стал фигурантом уголовного дела и после того, как был оправдан, покинул регион Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Наш регион считается наиболее благополучным в отношении экстремизма, мы на первом месте в УрФО по этому показателю, а в целом по России — на четвертом. По экстремизму впереди Кургана только Чечня, Дагестан и республика Саха», — прокомментировал «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Оперативники рассказывают, что порядок им помогают поддерживать представители национальных диаспор. Так, мусульмане забили тревогу из-за высказываний бывшего имама Али Якупова. На своей странице во «ВКонтакте» он заявлял, что аллах покарает китайских коммунистов. В отношении Якупова было возбуждено уголовное дело, но суд вынес оправдательный приговор, не найдя в действиях бывшего имама состава преступления.

Более распространены в Зауралье преступления экстремистского характера, связанные с неприязнью к лицам неславянской национальности. В октябре 2016 года был оглашен приговор участникам шадринской организации «Белые волки». Молодые люди не только призывали к межнациональной розни, но и подожгли кафе выходца из Азербайджана. Все они отделались условными сроками.

Старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области Игорь Савченко сообщил «URA.RU», что по уголовным делам, связанным с экстремизмом, в Курганской области ни один из осужденных не был отправлен в места лишения свободы — все признанные виновными получали лишь условные сроки либо приговаривались к исправительным работам. «Самый большой штраф, который я припоминаю, — 200 тысяч рублей», — отметил Савченко.

В кулуарах силовики называют новое дело сторонника джихада нетипичным для Зауралья и обещают, что в ходе суда будет раскрыто много интересных подробностей. «URA.RU» продолжит следить за ходом расследования.