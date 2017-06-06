Новые федеральные правила придуманы, как специально против Зауралья

19:42 06 июня 2017 0

Руководству Зауралья удалось найти поддержку у Валентины Матвиенко - после ее визита региону дали дополнительные деньги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прервал свой отпуск и улетел в служебную командировку в Москву, чтобы отстаивать интересы Зауралья на правительственной комиссии, определяющей поддержку территорий. В то же время Минфин заявляет об ужесточении требований, предъявляемых к регионам при предоставлении льготных кредитов от государства — и это при том, что и прежние нормативы были чрезмерно жесткими для Зауралья.

По словам зауральского сенатора Елены Перминовой (бывший начальник областного финуправления), сейчас регионы ориентируются на следующие требования для получения федеральных госденег: дефицит бюджета не должен составлять более 10%, при этом доля коммерческих кредитов — не выше 50% от общей суммы долгов. Кроме того, нежелательно, чтобы кредиты превышали собственные доходы области. В Зауралье последний показатель составляет около 90%, а вот по другим маркерам область в числе «плохишей».

На 1 мая 2017 года госдолг Зауралья составляет более 15 млрд рублей. Лишь 4,1 млрд рублей из них — бюджетные кредиты (под 0,1% годовых), 10,9 млрд рублей — кредиты, привлеченные в коммерческих банках.

По словам Елены Перминовой, невыполнение условий Минфина может грозить тем, что у Зауралья досрочно потребуют вернуть часть бюджетного кредита общим размером 1,6 млрд рублей. В худшем случае вернуть заставят половину суммы, однако есть вероятность, что региону сделают поблажку — руководство области отчаянно бьется за то, чтобы штраф составил всего 5% от этой суммы.

Елена Лукашук защитила план по оздоровлению экономики Зауралья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Буквально 31 мая начальник финуправления Курганской области Елена Лукашук ездила защищать программу оздоровления экономики региона. На мой взгляд, она защитилась неплохо», — рассказала Елена Перминова. По ее данным, в программу входит целый ряд задач, направленных на экономию бюджета. Это отмена льгот (некоторые из них дублируют федеральные, есть такие, которые просто не востребованы), также возможно повышение некоторых налогов. «Есть льготы для предпринимателей, которые не дадут большого эффекта, — отметила Перминова. — К примеру, у нас не очень высокие патентные ставки, несколько лет не было повышения». Также некоторых преференций могут лишиться предприниматели, применяющие единый налог на вмененные доходы.

Отдельно Перминова остановилась на вызвавшем резонанс решении заменить стопроцентную оплату коммунальных платежей бюджетникам из районов на фиксированную выплату. «Бюджет несет серьезные траты, выплаты выше, чем в среднем по стране и выше, чем по УрФО», — подчеркнула она. По данным, озвученным «URA.RU» спикером областной думы Дмитрием Фроловым, в 2016 году региональный бюджет на эти цели потратил 330 млн рублей.

По мнению Елены Перминовой, все эти меры на фоне и без того уже урезанного по всем статьям бюджета области носят не только символический характер, но и могут дать реальную экономию.

По сравнению с данными на 1 апреля 2017 года, госдолг Курганской области сократился на 1 млрд рублей.

В тот момент он составлял 16 млрд рублей, 6,1 млрд из которых — бюджетные кредиты, 9,9 млн рублей — коммерческие. Также область погасила просроченные долги подрядчикам по госконтрактам.