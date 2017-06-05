«Слухи имели определенный источник, человек пытался заработать очки»

18:09 05 июня 2017 0

Дмитрий Фролов рассказал о планах зауральского правительства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вот уже несколько месяцев зауральские врачи и учителя пугают друг друга отменой выплат на коммунальные платежи. Эту компенсацию получают жители сельской местности из небогатого регионального бюджета, который чиновники постоянно пытаются экономить. Сохранят ли льготы, какими они будут и что делают власти для того, чтобы избежать социальный взрыв, «URA.RU» рассказал председатель областной Думы Дмитрий Фролов.

— Среди учителей активно ходят слухи об отмене коммунальных льгот. Насколько они соответствуют действительности?

Сельских бюджетников обещают обеспечить дровами по доступной цене Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Никакой отмены льгот не будет. Сейчас действительно рассматривается вопрос о замене компенсации на фиксированную выплату, однако законопроект еще не готов. При этом мы понимаем, что дифференцированный размер выплаты для каждого района принять не получится, размер компенсации будет примерно одинаковым.

Чтобы избежать возможных конфликтов, связанных, к примеру, со стоимостью дров, на прошлой неделе мы собрали совещание, в котором приняли участие руководитель департамента природных ресурсов Эдуард Гусев, начальник департамента регулирования цен и тарифов Сергей Самойлов, депутаты, главы районов, арендаторы. Мы договорились, что для бюджетников будет выделяться по 10 кубометров дров по цене, определенной департаментом цен и тарифов, которая будет одинаковой для всех районов.

Кроме того, уже в ближайшее время вступит в действие федеральный закон, который даст определение для валежника, бурелома и сухостоя. Следом мы примем региональный закон. Уже точно мы разрешим бесплатно использовать валежник и бурелом для социально незащищенных групп населения, для других, возможно, будет назначена символическая цена. К примеру, 100 рублей за кубометр — этот вопрос еще решается.

— Но ведь вопрос не только в дровах — в некоторых районах довольно высокая цена на центральное отопление, как, например, в Петуховском районе…

— Эту проблему мы тоже будем решать. Сейчас директор департамента строительства и ЖКХ Роман Ванюков ищет инвестора, который сможет изменить ситуацию в районе.

— Получается, что опасения бюджетников были сильно преувеличены?

Учителя готовы выйти на акции протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Слухи имели определенный источник, человек пытался заработать очки на этой ситуации. К сожалению, у нас многие любят попиариться на проблемах, блеснуть своей близостью к власти. При этом никто из «крикунов» не обратил внимание на то, что с 1 июля губернатор добился снижения цен для населения на электроэнергию. Об этом все уже забыли, а ведь это тоже является частью платежей.

— Эта компенсация включалась в общую сумму доходов учителей, когда шла речь о средних доходах по региону…

— Да, нужно понимать, что общая сумма, которая идет на оплату работы, не изменится, уменьшатся коммунальные выплаты — значит, увеличится размер оплаты труда. Никто не будет уменьшать зарплату учителям!