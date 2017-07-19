ОНФ представил план, как остановить бегство населения из Зауралья

19:02 19 июля 2017 0

Далеко не все курганцы любят свой город. Но они не замечают очевидных плюсов, считает наша собеседница Фото: Александр Кадников © URA.RU

В Кургане не затихают споры, почему город так активно покидают жители. В дискуссию включен даже губернатор Зауралья Алексей Кокорин, попросивший выпускников школ не уезжать из

Жестокий диагноз городу уже поставили выпускники курганских школ, которые мечтают жить в более комфортных мегаполисах. Однако ситуацию все же можно исправить, уверена член экспертных групп, начальник отдела территориального развития ООО «Архстройпроект» Оксана Ковалева. Она также не скупится на критику городских властей и партийных проектов. Тем не менее, предлагает вполне конкретные рецепты для вымирающего города.

— В последнее время довольно много говорят об оттоке населения из Кургана. Как вы считаете, почему это происходит?

Оксана Ковалева уверена, что Курган сможет стать привлекательным городом Фото из архива Оксаны Ковалевой

— Думаю, основные причины — это поиск работы, жизненных перспектив, удобной и комфортной среды проживания. В настоящее время среди городов идет глобальная конкуренция, развернулась борьба за так называемый человеческий капитал. Москвичи и петербуржцы уезжают в Европу, курганцы едут в большие города. Сейчас нужно сделать все, чтобы те, кто еще остался, не захотели уезжать из родного города и приняли участие в обновлении нашей области и Кургана.

— Вы верите, что можно добиться изменений в лучшую сторону?

— Казалось бы, рецепт простой — рабочие места и комфортная среда, тогда город будет жить. Кургану, по примеру больших и успешных городов, необходимо понять и сформулировать свои конкурентные преимущества, которые несомненно есть и у нашего города. Еще в 2014 году озвучивались рейтинги региональных столиц, Курган по разным показателям был то на последнем, то на предпоследнем месте.

Зауралье может позиционироваться как экологичная территория Фото: Александр Кадников © URA.RU

В тот год в числе лидеров был Челябинск. Я пыталась спорить, что город с такой экологией не может быть комфортным. По здравоохранению, я согласна, они нас обогнали, однако, мы могли бы конкурировать по экологии. По имеющейся у меня информации, в этом году большое количество путевок в детские лагери разобрали жители Тюменской и других областей. Что также говорит о том, что экология в нашей области пока еще на достойном уровне. Нам нужно ее сохранять, чтобы не потерять это конкурентное преимущество. Я бы предложила Кургану по примеру Краснодара разработать «зеленый» каркас города, под это можно получить федеральное финансирование.

— Какие, по-вашему, у нас еще есть плюсы?

— К примеру, компактность нашего города, большое количество зеленых уголков в центральной части города, доступные цены на продукты. В свое время на форуме в Кургане автор карты городских сообществ, аналитик «Высшей школы экономики», эксперт Общественной палаты РФ Святослав Мурунов отметил, что

мы в силу своей заторможенности не успели сделать много ошибок. Например, не застроили горсад. Возможно, это и спасет Курган.

— И этого достаточно, чтобы курганцы захотели остаться здесь жить?

— Нужна серьезная работа по изучению того, что у нас есть, нужна стратегия развития, в том числе полноценная концепция пространственного развития города. Здесь все — и сколько дорог нам на самом деле нужно, сколько жилья и социальных объектов.

Не все так плохо в столице Зауралья, уверены эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нужно, чтобы в приоритете был человек и создание для него благоприятного пространства для жизни. Необходимо формировать новые и современные общественные пространства для отдыха горожан разного возраста. Я считаю, что шансы у нашего города есть. Нужно, чтобы власть пошла на диалог с обществом, с экспертами в различных сферах. Сейчас у нас более-менее активны промышленники, в последнее время они начали более активно создавать рабочие места. Очень важно, чтобы власть слушала проблемы предпринимателей и своевременно помогала их решать. Для этого необходимо создать реально работающие механизмы взаимодействия власти и бизнеса.

— Вы неоднократно выступали с критикой реализации программы «Комфортная среда». Насколько я понимаю, вы считаете, что мнение самих зауральцев недостаточно изучено. Неужели нет позитивных примеров?

Горсад остается зеленым островком в центре города Фото: Александр Кадников © URA.RU

— Интересные проекты, по моей информации, будут реализованы в селах Кетово и Глядянское. Хочу отметить, что проектные решения были приняты с учетом общественного мнения путем проведения социологических исследований. Например, в Кетово, где нет ЗАГСа, возможно, появится ротонда, где будут проводить бракосочетания. Именно такие «фишки» нужны нашим населенным пунктам.

У нас есть прекрасный пример, когда жители Куртамыша в 2015 году самостоятельно начали обновлять и благоустраивать заброшенный городской парк. Они сами собрали деньги. Каждый сделал, что мог. И теперь жители Куртамыша с удовольствием проводят время в парке. Администрация города поддержала инициативу местных жителей и добилась включения парка в этом году в программу «Парки малых городов России». Этот пример показывает возможность ведения эффективного диалога в формате «власть — бизнес — общество».