«Это не ерунда»: полпреду Жоге пришлось переучивать уральских чиновников

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога рассказал, что местным чиновникам пришлось привыкать к его методам работы. Некоторые, в частности, были не готовы к прямому общению руководителя с народом. Об этом Жога рассказал в интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo).
Жога поделился, что старается читать каждое сообщение в соцсети «ВКонтакте». «Соответственно, я нагружаю этими обращениями тех или иных помощников. Не губернаторов напрямую, а есть ГФИ [главные федеральные инспекторы], их заместители, те или иные службы», — объяснил Жога. И однажды он услышал от кого-то из подчиненных: «Долго ли мы будем заниматься этой ерундой?»
Полпред специально собрал совещание аппарата, чтобы объяснить: «Это не ерунда». В пример он привел женщину, у которой была проблема с получением и доставкой дров для отопления дома. Помогая ей, чиновники вскрыли системную проблему. «Люди пишут не от того, что им хорошо, а от того, что им плохо. И на каждое такое обращение нужно реагировать», — убежден Жога.
Полпред также вспомнил, как некоторые сотрудники полпредства удивлялись, что он может поздороваться или поинтересоваться, как дела, вне зависимости от статуса, проехаться в лифте. А еще для некоторых диковинкой было, что Жога, утром купив кофе в бистро «Горожане», заходит в полпредство через центральный — то есть общий — вход.
А перед Новым годом — как уже писало URA.RU — Жога устроил тимбилдинг, каких до него не было много лет. Всех сотрудников вывезли в музей «Россия — моя история», там была небольшая культурно-развлекательная программа.
«Ты [Семен] начал разговор с того, что я дипломатичный и умею находить с людьми общий язык, открытый и дружелюбный. Эти качества помогли мне интегрироваться, влиться и найти общий язык с руководством [уральского] региона, с коллективом полпредства, замами, которые работали там не первый год, и мы с ними сработались. Я когда пришел, сказал на первом совещании: приехал сюда не делать революцию, я приехал продолжать работу над развитием региона, социальной и экономической составляющей, потому что сильные регионы — это сильное государство. У нас у всех одна цель — укрепление суверенитета и безопасности нашей страны. У всех задачи одни, на этом мы сошлись и начали совместную работу», — добавил Жога.
Полпредом Жога стал в начале октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
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