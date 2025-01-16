Немецкая группа Modern Talking рассматривает возможность приехать в Россию

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Томас Андерс запросил гонорар в размере 3,7 млн рублей
Томас Андерс запросил гонорар в размере 3,7 млн рублей Фото:

Томас Андерс, вокалист немецкой группы Modern Talking, рассматривает возможность проведения концерта в России. Согласно сообщениям telegram-каналов, его запрашиваемый гонорар составляет 3,7 миллиона рублей.

«Солист группы Томас Андерс рассматривает предложения выступить в России. Он просит гонорар в районе 3,7 миллиона рублей без учёта визы, проживания и перелёта», — передает telegram-канал Baza. По данным источника, в райдер артиста включены 6 видов алкоголя, 20 килограммов пищевого льда и фруктовые тарелки.

Modern Talking, группа в жанре синти-поп, была образована в Гамбурге в 1984 году. Она является одним из самых успешных коллективов, образованных в Германии. 

По данным на 2020 год, записи группы по всему миру были проданы тиражом более 190 миллионов копий. Наиболее популярные композиции — «You're My Heart, You're My Soul», «Cheri Cheri Lady», «Geronimo»s Cadillac» и «Brother Louie».

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Томас Андерс, вокалист немецкой группы Modern Talking, рассматривает возможность проведения концерта в России. Согласно сообщениям telegram-каналов, его запрашиваемый гонорар составляет 3,7 миллиона рублей. «Солист группы Томас Андерс рассматривает предложения выступить в России. Он просит гонорар в районе 3,7 миллиона рублей без учёта визы, проживания и перелёта», — передает telegram-канал Baza. По данным источника, в райдер артиста включены 6 видов алкоголя, 20 килограммов пищевого льда и фруктовые тарелки. Modern Talking, группа в жанре синти-поп, была образована в Гамбурге в 1984 году. Она является одним из самых успешных коллективов, образованных в Германии.  По данным на 2020 год, записи группы по всему миру были проданы тиражом более 190 миллионов копий. Наиболее популярные композиции — «You're My Heart, You're My Soul», «Cheri Cheri Lady», «Geronimo»s Cadillac» и «Brother Louie».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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