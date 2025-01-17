Губернаторам приготовиться: полпред Жога взял на контроль четыре темы

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога особенно контролирует несколько направлений: развитие спорта, ЖКХ, дороги, общественный транспорт. Подробнее о том, какие задачи сейчас стоят перед ним, Жога рассказал в интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo).
«Моя основная задача как полномочного представителя президента заключается в том, чтобы контролировать все процессы, продвигать национальные проекты, озвученные президентом. Во-первых, продвижение спорта. У нас же президент поставил задачу — вовлечение большого количества людей. Соответственно, строится много спортивных объектов. Запускается новая хоккейная арена [в Екатеринбурге], продвигается кампус Уральского [федерального] университета. Построили большой Дворец водных видов спорта. Также будет идти реконструкция еще одной ледовой площадки в Верхней Пышме», — рассказал он.
Другая задача от президента — улучшение ситуации в сфере ЖКХ. Она в числе приоритетных, ведь люди, отметил Жога, должны жить в хороших условиях, получать качественные услуги: горячая вода, холодная, свет, тепло. «Дороги, покрытие дорог, очень много уделяется [внимания] этому направлению. Улучшение развязок, замена транспорта, трамваев. Недавно посетил завод, где делают новые трамваи, они кардинально отличаются. Постепенно это будет заменяться», — добавил Жога.
Полпредом он стал в начале октября. До этого Жога год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
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