Полпред Жога заявил, что сработался с уральской элитой

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что быстро сработался с губернаторами и другими представителями местной элиты. В интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo) Жога поделился, что «каких-то притирок не было».
«Опять же, задача у всех одна — работа по развитию не только нашего уральского региона, но и России. Общаюсь со всеми хорошо, можем созвониться», — сказал Жога. Он объяснил, что большую роль играют его личные качества — дипломатичность, способность находить с людьми общий язык, открытость и дружелюбие.
Полпредом Жога стал в начале октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
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