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Главные новости Тюменской области
21:52  03 августа 2017 0

Гордость Тюмени смывает в реку

Ученый: главное место в городе рассыпается из-за халатности строителей
Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
Вальс на набережной. Тюмень, Набережная Туры, вальс выпускников
Тюменская набережная - место проведения большинства городских праздниковФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Набережную реки Туры, которая является визитной карточкой и едва ли не главной гордостью Тюмени, смывает в реку из-за нарушений технологии строительства, выяснил ученый. Должностные лица, ответственные за набережную, отрицают существование проблемы, сравнивая научное исследование сотрудника серьезного института с «надписью на заборе».

При возведении тюменской набережной могли нарушаться технологии строительства, а выбор материалов мог быть ошибочным. Тюменский минеролог, специалист Научно-образовательного центра «Геология нефти и газа» (директор — знаменитый ученый, член-корреспондент РАН Иван Нестеров — ред.) Андрей Новоселов обнаружил, что из конструкций набережной с очень высокой скоростью вымывается связующая составляющая цемента. Ученый обнаружил на набережной сталактиты и плоские новообразования, единственным источником которых может быть именно цемент, вымываемый из конструкции. В условиях хорошо продуваемой тюменской набережной, считает Новоселов, такие новообразования возникают слишком быстро. Из-за этих процессов прочный строительный материал — цементный камень — превращается практически в песок.

Сталактиты и следы протечек воды на набережной Тюмени
фото — иллюстрация к статье Андрея Новоселова

Параллельно разрушаются и металлические конструкции. По мнению ученого, желтоватый цвет разводов на гранитных плитах набережной, там, где просачивается вода, говорит о том, что железные конструкции под плитами поразила коррозия. Налет соли также образуется на поверхности гранитных плит, что приводит к их разрушению. «Разумно предполагать неэффективность работы дренажной системы, проложенной в стенах второго уровня набережной, вследствие чего вода фильтруется прямо через стену», — пишет ученый.

Тюменскую набережную неоднократно называли визитной карточкой Тюмени, вид на нее — самый узнаваемый визуальный образ города. В июле этого года два видеоблогера из Новосибирска сравнили Тюмень с Санкт-Петербургом и особо хвалили городскую набережную, которая покорила их «красотой и стилем». В 2015 году блогер Раиль Габитов, побывав с другими блогерами в областной столице, назвал ее «уникальной» и «великолепной».

При этом городская набережная, строительство которой продолжается более 10 лет, не раз оказывалась в центре скандалов. Так, в отношении депутата областной думы Сергея Коробова, директора первого генподрядчика набережной, ЗАО «Строймонтаж», было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при закупке высокотехнологичного медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. Коробов скрылся от следствия и по сей день находится в международном розыске.

Доротея Вирер. Пробежка по набережной. Тюмень, вирер доротея
В Тюмени принято показывать набережную именитым гостям. Биатлонистка Доротея Вирер совершила пробежку по главной достопримечательности Тюмени в 2016 году (на фото)
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2013 году на объекте сменился подрядчик, им стало АО «Мостострой 11». Содержанием набережной занимается МБУ «Тюменьгормост».

С начала 2017 года, согласно данным из открытых источников, на «выполнение восстановительных работ основных объектов строительства на территории набережной реки Тура» «Тюменьгормостом» было потрачено почти 16 миллионов рублей.

Андрей Новоселов подчеркнул в разговоре с «URA.RU» — собственно состояние набережной его мало интересует и никогда не было целью его исследования. Ученый изучал сооружение только с точки зрения минералогии. Объектом изучения ученого были сталактиты и другие новообразования на гранитных плитах набережной, а также то, почему и как они образуются. Свои выводы о разрушительном воздействии воды на конструкции набережной Новоселов называет исключительно предположительными. Тем не менее, исследования Новоселова заинтересовали тюменское отделение ОНФ.

Элемент набережной. Андрей Новоселов называет это «нарушением герметичности швов»
фото — Андрей Новоселов

Источник «URA.RU» в тюменском ОНФ отметил, что исследование ученого может обернуться серьезным скандалом. «Если набережная построена с отклонениями от проекта, и в результате на ее постоянные ремонты тратятся деньги из бюджета, то это халатность со стороны чиновников, — говорит собеседник агентства. — Если эти недостатки — часть проекта, тогда вопрос, как он прошел государственную экспертизу».

«Важно, что выводы о состоянии набережной сделали совершенно незаинтересованные люди, — говорит собеседник „URA.RU“. — Сейчас необходимо заказывать независимую строительную экспертизу. Не факт, что удастся кого-то привлечь к ответственности, ведь объект строится больше 10 лет, сменилось несколько подрядчиков. Но важно, чтобы ошибки не повторились на той очереди набережной, которая сейчас строится».

Заседание облдумы 19 декабря. Тюмень, коробов сергей
Сергей Коробов начал строительство набережной, но из-за уголовного дела бросил стройку на полпути
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Официально в ОНФ заявили, что в адрес регионального отделения обратилась группа студентов с преподавателем, которые уже давно ведут изучение набережной. «Мы провели с ними рабочую встречу и услышали их доводы. Мы пока никаких выводов не делаем, мы общественники, а не строители. Но нам интересно узнать результаты их конкретных исследований того, какие технологии были нарушены. Возможно, там действительно сэкономили на каких-то материалах. Мы заинтересованы этим вопросом и хотим в нем поразбираться», — сообщили в ОНФ.

В Главном управлении строительства Тюменской области, которое является заказчиком строительства набережной (через ГКУ «Управление капитального строительства»), «URA.RU» не смогли прокомментировать исследования тюменских ученых. Пресс-секретарь управления Ольга Крюкова переадресовала вопросы, касающиеся ремонта и содержания набережной, в эксплуатирующую организацию — муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост», после чего перестала отвечать по мобильному телефону.

Комиссия Гордумы по бюджету. Тюмень, руссу николай
Николай Руссу — генеральный директор АО «Мостострой-11», которое продолжает строительство набережной в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В МБУ «Тюменьгормост», занимающейся обслуживанием набережной, не видят проблемы в состоянии набережной. «Сталактиты — они всегда бывают. Ее (набережную — ред.) в 2010 году сдавали. Нарушения технологии строительства? Ну, они зафиксировали, и что дальше? Предлагают разобрать набережную? — заявил директор Николай Грибоедов. — Никаких проблем у нас нет. Набережная — это гидротехническое сооружение, оно „дышит“, оно движется в разные стороны. Оно находится на берегу реки, уровень которой постоянно меняется, уровень грунтовых вод также меняется. Поэтому идут миллиметровые сдвижки. Если плиты поставить впритык, у них будут края скалываться».

«Ничего страшного нет, мы ведем постоянное наблюдение, выщелачивание идет повсеместно, цемент вымывается, сталактиты образуются, но это в некоторых местах, — продолжает Грибоедов. — Ржавеют те элементы, которые абсолютно не влияют на несущие конструкции. Мало ли что исследователи пишут, на заборе тоже пишут, а за него заглянешь — там ничего нет. Я как эксплуатационщик и мои служащие ничего особенного в состоянии набережной не видим».

Николай Руссу, генеральный директор ОАО «Мостострой 11», нынешнего генерального подрядчика на строительстве набережной, не смог оперативно прокомментировать ситуацию, попросив время для тщательного ознакомления с исследованием Новоселова.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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