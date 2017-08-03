Гордость Тюмени смывает в реку

21:52 03 августа 2017 0

Тюменская набережная - место проведения большинства городских праздников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Набережную реки Туры, которая является визитной карточкой и едва ли не главной гордостью Тюмени, смывает в реку из-за нарушений технологии строительства, выяснил ученый. Должностные лица, ответственные за набережную, отрицают существование проблемы, сравнивая научное исследование сотрудника серьезного института с «надписью на заборе».

При возведении тюменской набережной могли нарушаться технологии строительства, а выбор материалов мог быть ошибочным. Тюменский минеролог, специалист Научно-образовательного центра «Геология нефти и газа» (директор — знаменитый ученый, член-корреспондент РАН Иван Нестеров — ред.) Андрей Новоселов обнаружил, что из конструкций набережной с очень высокой скоростью вымывается связующая составляющая цемента. Ученый обнаружил на набережной сталактиты и плоские новообразования, единственным источником которых может быть именно цемент, вымываемый из конструкции. В условиях хорошо продуваемой тюменской набережной, считает Новоселов, такие новообразования возникают слишком быстро. Из-за этих процессов прочный строительный материал — цементный камень — превращается практически в песок.

Сталактиты и следы протечек воды на набережной Тюмени фото — иллюстрация к статье Андрея Новоселова

Параллельно разрушаются и металлические конструкции. По мнению ученого, желтоватый цвет разводов на гранитных плитах набережной, там, где просачивается вода, говорит о том, что железные конструкции под плитами поразила коррозия. Налет соли также образуется на поверхности гранитных плит, что приводит к их разрушению. «Разумно предполагать неэффективность работы дренажной системы, проложенной в стенах второго уровня набережной, вследствие чего вода фильтруется прямо через стену», — пишет ученый.

Тюменскую набережную неоднократно называли визитной карточкой Тюмени, вид на нее — самый узнаваемый визуальный образ города. В июле этого года два видеоблогера из Новосибирска сравнили Тюмень с Санкт-Петербургом и особо хвалили городскую набережную, которая покорила их «красотой и стилем». В 2015 году блогер Раиль Габитов, побывав с другими блогерами в областной столице, назвал ее «уникальной» и «великолепной».

При этом городская набережная, строительство которой продолжается более 10 лет, не раз оказывалась в центре скандалов. Так, в отношении депутата областной думы Сергея Коробова, директора первого генподрядчика набережной, ЗАО «Строймонтаж», было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при закупке высокотехнологичного медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. Коробов скрылся от следствия и по сей день находится в международном розыске.

В Тюмени принято показывать набережную именитым гостям. Биатлонистка Доротея Вирер совершила пробежку по главной достопримечательности Тюмени в 2016 году (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2013 году на объекте сменился подрядчик, им стало АО «Мостострой 11». Содержанием набережной занимается МБУ «Тюменьгормост».

С начала 2017 года, согласно данным из открытых источников, на «выполнение восстановительных работ основных объектов строительства на территории набережной реки Тура» «Тюменьгормостом» было потрачено почти 16 миллионов рублей.

Андрей Новоселов подчеркнул в разговоре с «URA.RU» — собственно состояние набережной его мало интересует и никогда не было целью его исследования. Ученый изучал сооружение только с точки зрения минералогии. Объектом изучения ученого были сталактиты и другие новообразования на гранитных плитах набережной, а также то, почему и как они образуются. Свои выводы о разрушительном воздействии воды на конструкции набережной Новоселов называет исключительно предположительными. Тем не менее, исследования Новоселова заинтересовали тюменское отделение ОНФ.

Элемент набережной. Андрей Новоселов называет это «нарушением герметичности швов» фото — Андрей Новоселов

Источник «URA.RU» в тюменском ОНФ отметил, что исследование ученого может обернуться серьезным скандалом. «Если набережная построена с отклонениями от проекта, и в результате на ее постоянные ремонты тратятся деньги из бюджета, то это халатность со стороны чиновников, — говорит собеседник агентства. — Если эти недостатки — часть проекта, тогда вопрос, как он прошел государственную экспертизу».

«Важно, что выводы о состоянии набережной сделали совершенно незаинтересованные люди, — говорит собеседник „URA.RU“. — Сейчас необходимо заказывать независимую строительную экспертизу. Не факт, что удастся кого-то привлечь к ответственности, ведь объект строится больше 10 лет, сменилось несколько подрядчиков. Но важно, чтобы ошибки не повторились на той очереди набережной, которая сейчас строится».

Сергей Коробов начал строительство набережной, но из-за уголовного дела бросил стройку на полпути Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Официально в ОНФ заявили, что в адрес регионального отделения обратилась группа студентов с преподавателем, которые уже давно ведут изучение набережной. «Мы провели с ними рабочую встречу и услышали их доводы. Мы пока никаких выводов не делаем, мы общественники, а не строители. Но нам интересно узнать результаты их конкретных исследований того, какие технологии были нарушены. Возможно, там действительно сэкономили на каких-то материалах. Мы заинтересованы этим вопросом и хотим в нем поразбираться», — сообщили в ОНФ.

В Главном управлении строительства Тюменской области, которое является заказчиком строительства набережной (через ГКУ «Управление капитального строительства»), «URA.RU» не смогли прокомментировать исследования тюменских ученых. Пресс-секретарь управления Ольга Крюкова переадресовала вопросы, касающиеся ремонта и содержания набережной, в эксплуатирующую организацию — муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост», после чего перестала отвечать по мобильному телефону.

Николай Руссу — генеральный директор АО «Мостострой-11», которое продолжает строительство набережной в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В МБУ «Тюменьгормост», занимающейся обслуживанием набережной, не видят проблемы в состоянии набережной. «Сталактиты — они всегда бывают. Ее (набережную — ред.) в 2010 году сдавали. Нарушения технологии строительства? Ну, они зафиксировали, и что дальше? Предлагают разобрать набережную? — заявил директор Николай Грибоедов. — Никаких проблем у нас нет. Набережная — это гидротехническое сооружение, оно „дышит“, оно движется в разные стороны. Оно находится на берегу реки, уровень которой постоянно меняется, уровень грунтовых вод также меняется. Поэтому идут миллиметровые сдвижки. Если плиты поставить впритык, у них будут края скалываться».

«Ничего страшного нет, мы ведем постоянное наблюдение, выщелачивание идет повсеместно, цемент вымывается, сталактиты образуются, но это в некоторых местах, — продолжает Грибоедов. — Ржавеют те элементы, которые абсолютно не влияют на несущие конструкции. Мало ли что исследователи пишут, на заборе тоже пишут, а за него заглянешь — там ничего нет. Я как эксплуатационщик и мои служащие ничего особенного в состоянии набережной не видим».

Николай Руссу, генеральный директор ОАО «Мостострой 11», нынешнего генерального подрядчика на строительстве набережной, не смог оперативно прокомментировать ситуацию, попросив время для тщательного ознакомления с исследованием Новоселова.