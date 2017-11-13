В колонии Урала скрывают смертельную болезнь известного заключенного

20:03 13 ноября 2017 0

Больной молодой человек стал заложником пенитенциарной системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

25-летний заключенный колонии в Курганской области находится при смерти, руководство «зоны» скрывает его состояние.Как сообщают родственники Владимира Филимонова, парню требуется срочная операция — вживленный ему кардиостимулятор организм отторгает, аппарат буквально вываливается через отверстие в груди. Источники, знакомые с ситуацией, уверены: руководству парня проще потихоньку уморить, чем пытаться организовать помощь.

Владимир Филимонов находится сейчас в лечебном исправительном учреждении № 3 ГУФСИН по Курганской области. В колонию молодой человек попал около полугода назад за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. История в Кургане была резонансная: работая автослесарем, он побил пьяного водителя, который целый день мешал ему ремонтировать автобус. Водитель скончался через день, а Владимиру дали восемь лет колонии строгого режима. Адвокат и родственники считают приговор судебной ошибкой: у молодого человека с больным сердцем, по их мнению, просто не хватило бы сил нанести увечья погибшему.

Родные Филимонова боятся, что молодому человеку не прожить и нескольких месяцев — еще в августе у него началось воспаление из-за отторжения кардиостимулятора. Сейчас, по словам матери Валентины Филимоновой, внутри груди с зияющим отверстием аппарат удерживает лишь пластырь.

«У него уже ребра сквозь дыру видно, он наклонится — у него провода наружу выпадают. Они с парнями берут их и обратно заталкивают»,

— рассказывает мать шокирующие подробности.

По словам родственников, уже третий месяц у молодого человека держится температура выше 40 градусов, ему удается держаться лишь за счет курса антибиотиков.

Руководство ЛИУ заявляет, что ситуация под контролем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Адвокат осужденного Наталья Мальсагова отмечает, что в истории болезни критическое состояние заключенного не отражают. «Пишут, что у него температура 36,6», — уточняет она. Помощь больному согласились оказать в Новосибирском кардиоцентре (в Кургане от сложного случая отказались). Однако квот на бесплатную операцию не осталось, стоимость составляет 930 тысяч рублей. Таких денег у родственников, которые живут в Половинском районе, нет. Мать молодого человека зарабатывает тем, что продает молоко.

Источники, близкие к УФСИН, заявляют, что тратить средства на операцию Филимонову здесь также не готовы. «Проще потихоньку уморить человека», — прогнозируют возможный исход.

Собеседник агентства, который работал в лечебных учреждениях системы наказаний, считает, что у Филимонова сейчас есть лишь две возможности выжить: если для него все же выделят бесплатную квоту на операцию или если его отпустят на свободу по состоянию здоровья. Тогда он сможет самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

«Сейчас антибиотиками температуру сбили. Говорят, после Нового года Москва может выделить квоту. Я со слезами молю: отпустите парня — он ведь умрет у вас!» — рассказывает мать заключенного. Наталья Мальсагова заявляет, что намерена добиваться освобождения Владимира Филимонова по состоянию здоровья.

По словам матери Владимира, ГУФСИН отстраняется от проблемы, не добиваясь оперирования заключенного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь зауральского УФСИН Руслан Бурсин заявил, что у Филимонова сейчас стабильное состояние. «Он находится под особым наблюдением, вопрос с операцией решается», — заверил он. В УФСИН напомнили, что диагноз больного является врачебной тайной, поэтому здесь не захотели вдаваться в подробности.

В областном департаменте здравоохранения отметили, что руководство УФСИН не должно самоустраняться от оказания помощи заключенным. «Это их обязанность — заключить договор с нашим кардиоцентром или другим лечебным учреждением. Человек, даже если он заключенный, должен получить помощь», — уверен начальник отдела лицензирования, правовой и кадровой работы Татьяна Севостьянова. Подробнее комментировать конкретный случай она отказалась, поскольку не знакома с его обстоятельствами.

Гражданский омбудсмен из Шадринска Александр Андрюков заявил «URA.RU», что намерен активно подключиться к защите прав заключенного. «Они обязаны перевести его в „вольную“ больницу и дать письменный ответ по поводу квоты», — уверен он. Уже завтра он готов инициировать проверку по информации, рассказанной родственниками Филимонова. «Сейчас родственники даже имеют право пригласить независимого врача, чтобы он дал заключение о состоянии здоровья», — отметил правозащитник.