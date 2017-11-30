Как силовики меняют внутреннюю политику Дубровского

20:29 30 ноября 2017 0

Борис Дубровский сдает нерадивых глав силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи СК и УФСБ по Челябинской области начали «зачистку» челябинских городов. Златоуст и Карталинский район — только начало, знают источники «URA.RU». Оба дела против руководителей мэрий инспирированы губернатором Борисом Дубровским, отправившим к нерадивым управленцев ревизоров прежде, чем к ним придут силовики. К каким еще территориям присматриваются силовики и к чему это приведет — в материале «URA.RU».

Самая ближайшая силовая зачистка ожидается в Чебаркуле. Город уже два года сотрясают коррупционные скандалы. Но все они касались только окружения мэра Сергея Ковригина, а не его самого. Под суд за взятки пошли бывший начальник управления собственности мэрии Радик Сабиров, экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий и бывший директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин. Дошла очередь и до Ковригина.

По информации URA.RU», в Чебаркуле всю прошлую неделю, с 20 по 25 ноября, работала следственная группа, которая собирала материалы, связанные с сетями водоснабжения и водоотведения. Год назад, когда в мэрии проходили обыски на эту тему, все закончилось уголовным делом в отношении бывшего вице-мэра Олега Соловьева. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, Соловьев заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на Ковригина — дескать, тот давал прямые указания отобрать коммунальный бизнес у одной компании и передать его своим людям. За это бывший мэр отделался сравнительно легким наказанием — условным сроком и штрафом.

Силовики подобрались к мэру Чебаркуля Сергею Ковригину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже известно, кто сменит Сергея Ковригина, если за ним придут силовики. Областные власти добились, несмотря на сопротивление элит, чтобы замом Ковригина, пока в статусе «и.о.», стал Юрий Заневский, ранее работавший в администрации Агаповского района. Именно Заневский и будет основным претендентом на пост мэра города, при условии, что Ковригин станет фигурантом уголовного дела из-за передела на коммунальном рынке города.

Телефон Ковригина отключен, получить его комментарий не удалось.

Не отвечает на звонки и глава Красноармейского района Юрий Сакулин, к которому также могут прийти силовики. 7 ноября в район отправились ревизоры Контрольно-счетной палаты области, чтобы проверить освоение бюджетных средств на капстроительство, партпроекты и ремонт дорог. Проверка внеплановая. Также будут смотреть, как глава исправил нарушения, выявленные во время ревизии, проведенной в начале года. Юрий Сакулин один из тех глав, что внесены в «список на вылет», за многочисленные «косяки» в работе. Он уже получил от губернатора Бориса Дубровского последнее предупреждение, за плохую подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина — дорога из аэропорта в Челябинск идет через Красноармейский район. Если итоги ревизии будут плачевными, то Сакулин будет отправлен в отставку, а силовики по материалам КСП возбудят уголовное дело.

Говорят, мэр Миасса может перевести дух и понаблюдать за новыми скандалами у коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые уголовные дела в мэрии Миасса отложены «на потом, мэр Миасса Геннадий Васьков может пока перевести дух», сообщает источник. Правоохранительные органы изучают материалы КСП, расследование по делам, возбужденным ранее, продолжается. Часть передана в СК РФ по УРФО.

Что касается уже возбужденных дел, то в Карталах все еще пребывают в состоянии шока о того, что главе района Сергею Шулаеву предъявлено обвинение в превышении полномочий за некачественное жилье для детей-сирот. Перед тем, как его отстранили от работы, Шулаев подал заявление на отпуск и получил положенные ему выплаты. Теперь он будет получать «простойную» зарплату, на уровне 10 тыс. рублей в месяц. Показания на Шулаева дала его первый зам Светлана Бровкина. Как только Бровкину водворили в июле 2017 года в ИВС, она сразу заявила — в 2014 году глава был в курсе, что дома для детей-сирот не соответствуют требованиям. Вопрос о том, когда силовики займутся непосредственно Шулаевым, был всего лишь делом времени. В итоге под уголовным делом сейчас и районный руководитель, и его первый зам. В кулуарах говорят, что Шулаев может подать заявление об отставке. «Если подаст, будет новый конкурс на главу, — заявил „URA.RU“ начальник управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков. — И.о. главы района сейчас заместитель Шулаева Сергей Ломовцев».

Сам Шулаев для комментариев недоступен. Силовиков интересует не только жилье детям-сиротам, но и покупка автобусов для муниципалитета. Уголовное дело на Шулаева было возбуждено по результатам проверки Главного контрольного управления области (ГКУ). Проверку проводили по поручению Бориса Дубровского. В Карталинском районе может начаться такая же силовая зачистка, как в Кунашакском районе, где в основу первого уголовного дела против главы Вадима Закирова легли материалы ГКУ.

Будущее мэра Златоуста Вячеслава Жилина зависит от показаний его подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте, где под уголовное дело о превышении полномочий попали вице-мэр Динар Араслангареев и экс-руководитель городского управления Владимир Хомяков, гадают — придут ли силовики к мэру Вячеславу Жилину? Это может произойти только в том случае, если Араслангареев и Хомяков, уже признавшиеся в преступлении, а также первый вице-мэр Александр Митрохин дадут показания на главу. Точнее заявят, что Жилин был в курсе ситуации, особенно по контрактам с «Теплоэнергетиком», фирмой, получающей от мэрии особые преференции. Примечательно, что и это уголовное дело возбуждено по итогам проверки ГКУ и значительно облегчило работу силовикам результаты ревизии Контрольно-счетной палаты. Обе проверки также проводились по поручению главы региона.

В Златоусте работает бригада из семи челябинских следователей по особо важным делам, ФСБ часть материалов засекретила. «Пока на Жилина ничего нет, — сообщил „URA.RU“ источник в силовых структурах. — Но проверяют все. Мэру расслабляться не стоит».

Сергей Ковригин, Юрий Сакулин, Геннадий Васьков, Сергей Шулаев и Вячеслав Жилин стали «главами по конкурсу», получив поддержку области властей и в первую очередь самого Дубровского. Можно ли говорить о кадровых ошибках? «Губернатор сам в первую голову проводит ревизию эффективности и добросовестности чиновников, которым доверили серьезные участки работы. И в случае неутешительных выводов передает дальнейшую работу с ними правоохранительным органам», — считает политолог Андрей Лавров.