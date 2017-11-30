{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
20:29  30 ноября 2017 0

Как силовики меняют внутреннюю политику Дубровского

«Люди в погонах» уже пришли за двумя главами. До Нового года — аресты еще в трех мэриях
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Прокуратура. Челябинск., кондратьев александр, дубровский борис
Борис Дубровский сдает нерадивых глав силовикамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи СК и УФСБ по Челябинской области начали «зачистку» челябинских городов. Златоуст и Карталинский район — только начало, знают источники «URA.RU». Оба дела против руководителей мэрий инспирированы губернатором Борисом Дубровским, отправившим к нерадивым управленцев ревизоров прежде, чем к ним придут силовики. К каким еще территориям присматриваются силовики и к чему это приведет — в материале «URA.RU».

Самая ближайшая силовая зачистка ожидается в Чебаркуле. Город уже два года сотрясают коррупционные скандалы. Но все они касались только окружения мэра Сергея Ковригина, а не его самого. Под суд за взятки пошли бывший начальник управления собственности мэрии Радик Сабиров, экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий и бывший директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин. Дошла очередь и до Ковригина.

По информации URA.RU», в Чебаркуле всю прошлую неделю, с 20 по 25 ноября, работала следственная группа, которая собирала материалы, связанные с сетями водоснабжения и водоотведения. Год назад, когда в мэрии проходили обыски на эту тему, все закончилось уголовным делом в отношении бывшего вице-мэра Олега Соловьева. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, Соловьев заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на Ковригина — дескать, тот давал прямые указания отобрать коммунальный бизнес у одной компании и передать его своим людям. За это бывший мэр отделался сравнительно легким наказанием — условным сроком и штрафом.

Совет по туризму Дубровский Челябинск, ковригин сергей
Силовики подобрались к мэру Чебаркуля Сергею Ковригину
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже известно, кто сменит Сергея Ковригина, если за ним придут силовики. Областные власти добились, несмотря на сопротивление элит, чтобы замом Ковригина, пока в статусе «и.о.», стал Юрий Заневский, ранее работавший в администрации Агаповского района. Именно Заневский и будет основным претендентом на пост мэра города, при условии, что Ковригин станет фигурантом уголовного дела из-за передела на коммунальном рынке города.

Телефон Ковригина отключен, получить его комментарий не удалось.

Не отвечает на звонки и глава Красноармейского района Юрий Сакулин, к которому также могут прийти силовики. 7 ноября в район отправились ревизоры Контрольно-счетной палаты области, чтобы проверить освоение бюджетных средств на капстроительство, партпроекты и ремонт дорог. Проверка внеплановая. Также будут смотреть, как глава исправил нарушения, выявленные во время ревизии, проведенной в начале года. Юрий Сакулин один из тех глав, что внесены в «список на вылет», за многочисленные «косяки» в работе. Он уже получил от губернатора Бориса Дубровского последнее предупреждение, за плохую подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина — дорога из аэропорта в Челябинск идет через Красноармейский район. Если итоги ревизии будут плачевными, то Сакулин будет отправлен в отставку, а силовики по материалам КСП возбудят уголовное дело.

Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, васьков геннадий
Говорят, мэр Миасса может перевести дух и понаблюдать за новыми скандалами у коллег
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые уголовные дела в мэрии Миасса отложены «на потом, мэр Миасса Геннадий Васьков может пока перевести дух», сообщает источник. Правоохранительные органы изучают материалы КСП, расследование по делам, возбужденным ранее, продолжается. Часть передана в СК РФ по УРФО.

Что касается уже возбужденных дел, то в Карталах все еще пребывают в состоянии шока о того, что главе района Сергею Шулаеву предъявлено обвинение в превышении полномочий за некачественное жилье для детей-сирот. Перед тем, как его отстранили от работы, Шулаев подал заявление на отпуск и получил положенные ему выплаты. Теперь он будет получать «простойную» зарплату, на уровне 10 тыс. рублей в месяц. Показания на Шулаева дала его первый зам Светлана Бровкина. Как только Бровкину водворили в июле 2017 года в ИВС, она сразу заявила — в 2014 году глава был в курсе, что дома для детей-сирот не соответствуют требованиям. Вопрос о том, когда силовики займутся непосредственно Шулаевым, был всего лишь делом времени. В итоге под уголовным делом сейчас и районный руководитель, и его первый зам. В кулуарах говорят, что Шулаев может подать заявление об отставке. «Если подаст, будет новый конкурс на главу, — заявил „URA.RU“ начальник управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков. — И.о. главы района сейчас заместитель Шулаева Сергей Ломовцев».

Сам Шулаев для комментариев недоступен. Силовиков интересует не только жилье детям-сиротам, но и покупка автобусов для муниципалитета. Уголовное дело на Шулаева было возбуждено по результатам проверки Главного контрольного управления области (ГКУ). Проверку проводили по поручению Бориса Дубровского. В Карталинском районе может начаться такая же силовая зачистка, как в Кунашакском районе, где в основу первого уголовного дела против главы Вадима Закирова легли материалы ГКУ.

Златоуст. Таганай. Жилин. Челябинск., жилин вячеслав
Будущее мэра Златоуста Вячеслава Жилина зависит от показаний его подчиненных
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте, где под уголовное дело о превышении полномочий попали вице-мэр Динар Араслангареев и экс-руководитель городского управления Владимир Хомяков, гадают — придут ли силовики к мэру Вячеславу Жилину? Это может произойти только в том случае, если Араслангареев и Хомяков, уже признавшиеся в преступлении, а также первый вице-мэр Александр Митрохин дадут показания на главу. Точнее заявят, что Жилин был в курсе ситуации, особенно по контрактам с «Теплоэнергетиком», фирмой, получающей от мэрии особые преференции. Примечательно, что и это уголовное дело возбуждено по итогам проверки ГКУ и значительно облегчило работу силовикам результаты ревизии Контрольно-счетной палаты. Обе проверки также проводились по поручению главы региона.

В Златоусте работает бригада из семи челябинских следователей по особо важным делам, ФСБ часть материалов засекретила. «Пока на Жилина ничего нет, — сообщил „URA.RU“ источник в силовых структурах. — Но проверяют все. Мэру расслабляться не стоит».

Сергей Ковригин, Юрий Сакулин, Геннадий Васьков, Сергей Шулаев и Вячеслав Жилин стали «главами по конкурсу», получив поддержку области властей и в первую очередь самого Дубровского. Можно ли говорить о кадровых ошибках? «Губернатор сам в первую голову проводит ревизию эффективности и добросовестности чиновников, которым доверили серьезные участки работы. И в случае неутешительных выводов передает дальнейшую работу с ними правоохранительным органам», — считает политолог Андрей Лавров.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров