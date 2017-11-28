Мэр челябинского города подминает под себя прибыльный рынок

10:05 28 ноября 2017 0

Вячеслава Жилина (слева) заподозрили в переделе коммунального рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В третьем по величине городе Челябинской области, Златоусте, начались коммунальные войны, ставящие под угрозу отопительный сезон. Коммунальщики говорят о попытке городских властей перекроить рынок под аффилированную с мэром Вячеславом Жилиным структурой. При этом сами чиновники вот-вот могут стать фигурантами уже возбужденного уголовного дела. Но их это не останавливает.

Глава Златоуста Вячеслав Жилин начал крестовый поход против нынешних управляющих компаний в прошлом году, когда добились для них статуса поставщиков коммунальных услуг населению. С того времени УК обязали собирать деньги с горожан и передавать их в МУП «Коммунальные сети». Муниципальное предприятие является своего рода «прокладкой» и направляет собранные средства производителям тепла — ООО «Теплоэнергетик» и «ЗЭМЗ-Энерго».

Проблема только в том, что население не рассчитывается в полном объеме, а с управляющих компаний требуют 100-процентной оплаты. УК вынуждают компенсировать долги горожан за счет денег, собранных на содержание и ремонт жилья. Это нарушение вменяется в вину самим же управляющим компаниям. Кроме того, целевые деньги на ремонт подъездов приходиться отдавать через «прокладку» в лице МУП «Коммунальные сети». Это предприятие недавно возглавила Юлия Поздеева, ранее руководившая МУП «Водоснабжение» и приведшая предприятие к банкротству. Участники рынка опасаются, что подобная участь может ждать и «Коммунальные сети». Принцип работы МУП «КС» сегодня такой: оно собирает деньги с УК, оставляет себе процент и переводит средства поставщикам ресурсов.

В администрации Златоуста подозрительно благоволят частной фирме «Теплоэнергетик» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшим поставщиком тепла является ООО «Теплоэнергетик», арендатор большинства муниципальных сетей и котельных Златоуста. Городские власти не только заставили МУП «Коммунальные сети» своевременно и в полном объеме платить его за ресурсы, но и сами буквально накачивают бюджетными деньгами частную компанию. Так, 22,9 млн рублей мэрия из средств бюджета направила на ремонт котельных, которые были переданы в аренду «Теплоэнергетику». Хотя затраты должен был нести по условиям договора сам арендатор. «Мы проводили конкурс на ремонт котельных, и его выиграл „Теплоэнергетик“ на средства, выделенные из областного бюджета на подготовку к зиме», — объяснил такой дорогой «подарок» Вячеслав Жилин. В том, что это не «бьется» с условиями договора, мэр ничего крамольного не увидел.

Недавняя проверка главного контрольного управления вскрыла еще один факт, который говорит об особом отношении властей к «Теплоэнергетику» — фирме разрешили купить у города часть тепловых сетей и ряда муниципальных объектов за 7 млн рублей при балансовой стоимости 16,8 млн рублей. Откуда такая даже не лояльность, а прямое благоволение — такой вопрос в Златоусте задают только те, кто не знает учредителей «Теплоэнергетика».

Компания была создана в 2009 году. Одним из собственников является Ильяс Мухамадиев. Он недавно сменил в числе учредителей свою мать Розу Мухамадиеву. Женщину называют «финансовым мозгом» компании. Она сначала работала в «Теплоэнергетике», затем ее перевели в МУП «Коммунальные сети», потом вернули в «Теплоэнергетик». По аналогичной схеме менял эти компании еще один топ-менеджер собственников, Ольга Шабунина, при которой МУП проиграл иски примерно на на 180 млн рублей «Теплоэнергетику» и нарастил долг перед поставщиками газа на сумму около 200 млн рублей (его закрывают бюджетными субсидиями).

У муниципалитета только 15% в ООО «ГУК», но власти утверждают, что это чуть ли не муниципальная компания Фото: СБИС

Основные и бессменные учредители «Теплоэнергетика» — Михаил и Людмила Поповы. Их же называют собственниками базы отдыха «Яхонт» на озере Большой Сунукуль под курортным городом Чебаркуль, где часто видят Вячеслава Жилина и его супругу Ульяну Жилину вместе с остальной семьей и друзьями. Знающие люди полагают, что за мэром там закреплены собственные апартаменты.

«Теплоэнергетик» тесно связан с ООО «Златоустовский водоканал». Например, они выступают соучредителями управляющих компаний. Номинальным собственником «Водоканала» является Светлана Яркина, бухгалтер фирм давнего партнера Ульяны Жилиной.

При таких теплых отношениях с главой Златоуста у владельцев «Теплоэнергетика» бизнес идет только в гору. Выручка за прошлый год превысила 800 млн рублей (данные системы «СБИС»). Более того, муниципальное ОО «ЗЭМЗ-Энерго», участвует в схемах по перекачке денег в «Теплоэнергетик». Об этом прямо говорится в итоговом докладе Главного контрольного управления Челябинской области после комплексной проверки. «На основании вышеизложенного, с учетом аффилированности должностных лиц МУП [„Коммунальные сети“], ООО „ЗЭМЗ-Энерго“ и ООО „Теплоэнергетик“ с 2011 года за счет муниципального имущества и заключенных без конкурентных процедур договоров, созданы особые условия для экономической деятельности ООО „Теплоэнергетик“, которое, оплачивая аренду за пользование 10 котельными (73,6% от общего объема тепла Златоуста) в размере 1,3 млн рублей в год, получило доступ к деятельности со среднегодовой выручкой 775 млн рублей», — говорится в документе.

Отчет о результатах проверки был представлен губернатору Борису Дубровскому. Глава региона поручил передать материалы в правоохранительные органы. Силовики уже возбудили уголовное дело «в отношении должностных лиц администрации Златоуста» по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Круг подозреваемых скоро будет очерчен — пока ведется расследование и закрепление доказательной базы.

Силовики проверяют версию о том, что МУП «Коммунальные сети», собирая деньги с управляющих компаний, вкачивал их в «Теплоэнергетик», накапливая долги перед муниципальным «ЗЭМЗ-Энерго», а тот наращивает задолженность перед собственниками котельной (ЗЭМЗ) и поставщиками ресурсов (около 200 млн рублей перед «НОВАТЭКом»). Если долги муниципальных структур гасятся субсидиями из местного и областного бюджетов, как предполагают люди в погонах, то здесь есть признаки еще нескольких составов преступлений.

Но аппетиты Вячеслава Жилина и его партнеров продолжают расти. Недавно были созданы управляющие компании «Наш дом» и «Городская управляющая компания». Их учредители — все те же «Теплоэнергетик», «Водоканал» и вновь близкие бизнесмены. Причем в «ГУК» долей в 15% владеет МУП «Расчетно-кассовое бюро». И это обстоятельство позволяет городским властям называть управляющую компанию муниципальной.

Вячеслав Жилин утверждает, что доля муниципалитета в ООО «ГУК» позволяет властям помогать компании. «У нас есть подозрение в преднамеренном банкротстве ряда управляющих компаний. Они пытаются уйти от оплаты топливно-энергетических ресурсов. А отвечать придется муниципалитету. Мы проводим встречи с жителями, объясняем ситуацию. Мы регулируем ситуацию на рынке, потому что должны ею управлять. Это не административный ресурс — это мое мнение как жителя», — заявил глава города.

В управляющих компаниях иное мнение. «Нам рассказывают, что Жилин, его заместители и даже начальник муниципальной полиции ходят по дворам и агитируют жителей перейти в якобы муниципальную компанию „ГУК“. Эта акция активно запускается в городских СМИ. Параллельно режим наибольшего благоприятствования включен чиновниками для УК „Наш дом“. Они отнимают все больше коммунального рынка», — объясняет ситуацию директор одной из коммунальных компаний.

Вячеслава Жилина вызывали в резиденцию губернатора для объяснения по долгам за топливно-энергетические ресурсы. В городе говорят о рекордной сумме в 330 млн рублей на начало осени. Часть из них погашена за счет бюджета, в основном, областного.