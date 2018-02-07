13:51 07 февраля 2018 9

Родные замерзшего в камере на Ямале мужчины рассказали, что тело погибшего покрыто синяками и есть следы от электрошокера Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Смерть дебошира, замерзшего в холодной камере в поселке Толька на Ямале, шокировала общественность. По одной из версий, два сотрудника полиции забыли его при минус 40, уйдя отмечать Новый год. А через два дня после праздников они избавились от тела в лесу. Отсутствие конкретной информации и подробностей произошедшего породило множество теорий. Следствие не исключает, что причина смерти не только в холоде. Мы пообщались с силовиками и родственниками погибшего и выяснили, что в этой истории правда.

Дочь погибшего Лейсан Шафикова рассказала о новых деталях жуткого происшествия. Ее отец Марат Шафиков родом из Башкирии, но уже несколько лет работал на Севере, в поселке Толька, и жил там с местной женщиной.

Родственники уверены, что прежде чем замерзнуть насмерть, мужчина был избит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все произошло в канун Нового года, 30 декабря. Шафиков поссорился со своей сожительницей. Женщина обратилась за помощью к участковому, с которым они, по версии дочери погибшего, дружили. Мужчину забрали в опорный пункт и жестоко избили.

В свидетельстве о смерти мужчины после вскрытия указали, что смерть наступила из-за переохлаждения. Однако источники агентства в силовых структурах не исключают и версию с избиением. Пока однозначного ответа нет. Возможно, что из-за травм погибший не смог позвать на помощь и в результате замерз.

Источники уверяют, что совершенно точно можно говорить пока только о времени смерти. Мужчина прожил в камере около шести часов и скончался уже к утру 31 декабря. По основной версии следствия, тело пробыло в неотапливаемой камере при сорокаградусном морозе около двух суток. После чего местные участковые вспомнили о своем заключенном. Тогда они решили спрятать тело в лесу. Выкопать яму в мерзлой земле без спецтехники почти невозможно. Поэтому тело Марата Шафикова просто засыпали снегом.

«После они пошли к его жене и сказали, что отпустили его еще два дня назад и пришли поинтересоваться — вернулся ли он домой. Мне о его пропаже сообщили аж 15 января. Почему она так тянула с заявлением — неясно. 25 января мне позвонил следователь и сообщил, что спасатели нашли тело.

Оно настолько было искалечено, что распознать отца удалось лишь по одежде», — рассказала дочь покойного.

После вскрытия груз-200 с телом погибшего был доставлен в Башкирию. 4 февраля состоялись похороны. Родные говорят, что во время прощания с трудом узнавали своего родственника. Все тело покрыто многочисленными ранами, ссадинами, порезами, сломан нос, странные искривления на шее. «Переломаны кости, многочисленные следы от электрошокера. Он был абсолютной весь черный от избиения», — рассказала Лейсан.

Тем временем в поселке Толька эта ужасающая история начала обрастать слухами и домыслами. Так, газета «Красный север» со ссылкой на местных жителей сообщила, что сельчанин мог быть еще жив, когда его закопали в снегу в лесу. Однако источники среди силовиков уверяют, что факты и улики говорят об обратном.

Силовики опровергают и сообщение о том, что один из участковых после происшествия сбежал в Казахстан. В поселке Толька работают два участковых: Айгали Султанов и Арман Кулбаев. Неофициально известно, что оба в данный момент задержаны. Возбуждено уголовное дело. Проводятся очные ставки.

В пресс-службе ямальского управления СКР подтвердили, что обвиняемый Кулбанов, который накануне уже был уволен из полиции из-за этого происшествия, теперь взят под стражу по решению суда. Участковому инкриминируют халатное отношение и превышение должностных полномочий. Не исключено, что в ходе расследования список статей может быть расширен и к халатности добавятся сокрытие преступления и даже убийство.

На последнем особенно настаивают родные погибшего. Они уже готовы писать в Следственный комитет России просьбу помочь в расследовании. На всякий случай перед похоронами они сфотографировали все травмы на теле погибшего и готовы дать разрешение на эксгумацию, чтобы подтвердить жестокое избиение.

Ранее уже сообщалось, что один из полицейских уволен за недостойное поведение. Кто именно — в пресс-службе ямальского управления МВД не уточняют. Неизвестна пока и участь второго задержанного. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.