После экологического митинга в Тюменской области переехал завод

18:27 17 апреля 2018 1

В Уватском районе есть площадки для размещения подобных производств Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Проект строительства в Тюменской области фанерного завода все же будет реализован. По информации источников «URA.RU», его решено перенести на территорию Уватского района. Сейчас компания-инвестор готовит заявку в департамент лесного комплекса региона.

Сроки подачи заявки пока неизвестны: по словам собеседника агентства, близкого к департаменту лесного комплекса, инвестор — ООО «Тюменский Лесопромышленный Комплекс» (ТЛПК) — не обозначил никаких сроков подготовки документов. «Департамент их торопит. Но дело в том, что ТЛПК нужно полностью переработать всю заявку, — рассказал собеседник агентства. — По федеральному законодательству, изменились требования к объемам, инвестициям в проекты по освоению лесов». В частности, новый документ содержит требование к созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур с минимальным объемом капитальных вложений не менее 750 миллионов рублей.

Лесосека района — 5 млн кубометров древесины в год Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник подчеркнул, что Уватский район — новая территория для ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс»: ранее компания планировала зайти на площадку в Тобольском районе, однако встретила неожиданное сильное сопротивление местных жителей. Селяне из деревни Новые Аремзяны, обеспокоенные проблемами экологии, воспротивились строительству фанерного завода — на митингах и встречах с чиновниками они поясняли, что опасаются ухудшения качества воды и воздуха из-за нового предприятия.

В администрации Уватского района корреспонденту «URA.RU» сообщили, что официальной информации о заходе в район нового инвестора с проектом фанерного комбината пока нет. «В районе есть площадки для размещения подобных производств, — отметила пресс-секретарь главы администрации района Виктория Малыгина. — В частности, это территории близ Туртаса, Першино, Горнослинкино. Расчетная лесосека в районе составляет пять миллионов кубометров древесины в год».

Очевидно, властям Тобольского района и инвестору стоит сделать выводы из ситуации с Новыми Аремзянами и заранее отстроить работу с местным населением. В частности, сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко полагает, что чиновникам и авторам проекта предстоит «большая работа с людьми».

Новое предприятие даст рабочие места и налоги в бюджет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«То, что в Тобольском районе не построили комбинат — это удар по карману всех жителей, — отметил он. — Такое предприятие дает и рабочие места, и новые магазины, и люди получали бы другие деньги, вокруг открывались бы новые производства, транспортная схема начала бы расширяться. Я сам занимаюсь бизнесом и знаю, как сложно привлечь деньги на какую-то территорию. Сейчас, если этот проект будет реализовываться в Уватском районе, все будет сделано правильно — надо и общественные слушания устроить, и людям объяснить, что на экологическую ситуацию это никак не повлияет. Там же и нефть рядом добывают, и Тобольский нефтехим рядом — и с экологией все в порядке».

Оперативно получить комментарий в ООО «Тюменский Лесопромышленный Комплекс» не удалось: по номеру телефона, указанному в открытых источниках, никто не брал трубку.

По информации системы «Контур.Фокус» единственным учредителем ООО «ТЛПК» является сингапурская компания ООО «Тюмень Инвест Прайвет Лимитед», а генеральным директором — Александр Чухлебов. Последний возглавляет также санкт-петербургское ООО «Элоф Ханссен» — российское подразделение известной шведской компании «Элоф Ханссон Холдинг Аб», которая осуществляет международную торговлю лесоматериалами, а также промышленной и потребительской продукцией.