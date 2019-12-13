Курганские инсайды

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Курганский губернатор Вадим Шумков в безвыходной ситуации: чтобы предотвратить мусорный коллапс в регионе, он едет в Москву — там, по слухам, у него осталась последняя надежда. Но Зауралье бурлит не только поэтому: говорят, мэров будут увольнять за народные протесты, врачам якобы не заплатят за новогодние дежурства, а бывший ректор КГУ Константин Прокофьев создает сложности для вуза. А еще в выпуске «Инсайдов» есть слух, как непросто экс-курганскому митрополиту Иосифу в новой епархии.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков поедет в Москву спасать Курган от мусорного ЧП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До старта мусорной реформы в Курганской области осталось 20 дней, но проблемы возникают, как снежный ком. Инсайдеры говорят, что в ближайшее время губернатор Шумков отправится в Москву к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. По слухам, глава региона будет просить, чтобы позволили эксплуатировать семь свалок, иначе придется менять территориальную схему и мусорные потоки, а за 20 дней эту работу не успеть сделать. Проблема в том, что ранее Минприроды уже отказывало региону в этом. Но Шумков решился поехать к министру лично — времени осталось немного, а ответственность все ближе: премьер Дмитрий Медведев пригрозил ряду опоздавших с реформой глав регионов вызвать их для объяснений провала.

ГФИ Пушкин хочет вернуться в Челябинск?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После отставки главного федерального инспектора по Челябинской области Сергея Морева уральские элиты начали гадать, кто его может сменить. И одним из кандидатов назывался бывший челябинский ГФИ Артем Пушкин, которого перевели на аналогичную должность в Курган. Якобы он сам просился вернуться в Челябинск. Впрочем, в окружении Пушкина на это лишь смеются и замечают, что люди в его должности назначаются вышестоящим руководством, а не бегают с просьбами о переводе.

Мэра накажут за протесты — в урок остальным

Сплетники утверждают, что главе Катайского района Глебу Морозову могут дорого обойтись акции протеста из-за мусорного полигона. «Мэрам поставили ультиматум — не допускать митингов. В противном случае — отставка. Морозов протесты допустил и должен понести наказание», — говорят слухачи. Они отмечают, что теперь волноваться стоит главе Далматовского района Александру Столбову. Потому что катайский полигон планируют перенести в его район, не исключены новые бунты.

На Саблина повесят все ошибки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главным виновником срыва выборов в Сафакулевском районе, где депутаты выбрали не того главу, по слухам, могут сделать начальника управления внутренней политики Владимира Саблина. При этом он, как говорят, принял решение работать под начальством директора департамента информационной и внутренней политики Анастасии Гусаровой. «Сейчас и все косяки на него свесят», — говорят злые языки.

В мятежном районе — новый претендент на главу

После того, как первая попытка избрать главу Сафакулевского района провалилась, основным претендентом на этот пост станет замглавы Ансар Ахметжанов. Сплетники считают, что областные власти больше не будут лоббировать кандидатуру управляющего делами администрации Сафакулевского района Фаиза Нурмухаметова, против которого проголосовали практически все местные депутаты, несмотря на давление, которое на них оказывалось перед выборами. «Будет урок новому руководству области, что нельзя давить на людей с восточным менталитетом, результат будет непредсказуемый», — смеются сплетники.

Негативная репутация Владыки Иосифа переехала с ним

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший курганский митрополит Иосиф, по слухам, после переезда в Ульяновск оказался под пристальным вниманием местных жителей. «Люди прочитали, кто им достался, много негатива, сейчас куда Иосиф не придет, начинают его снимать на телефоны. Готовы использовать любой промах», — предупреждают слухачи.

В правительственном медиахолдинге меняют начальника

Поговаривают, правительственному гендиректору издательского дома «Новый мир» Игорю Комалову подыскали замену. Якобы ИД может возглавить некая дама, имя которой держат в секрете. Однако сплетники отмечают, что уволить Комалова, который работает с приставкой и. о., не так-то просто. «Впрочем, в наши времена можно ожидать любого развития событий», — говорят слухачи.

Сапожников ищет работу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что бывший депутат и глава зауральского пенсионного фонда Александр Сапожников усиленно ищет работу. Кроме того он якобы рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру на новый срок в областную думу. «Он хоть и в солидном возрасте, но имеет кипучую энергию и живой ум, так что рано его списывают со счетов», — говорят слухачи.

Врачам не заплатят за работу

Курганских врачей хотят заставить работать в новогодние праздники практически бесплатно. «Стали предупреждать в больницах, что оплаты за оказанные в эти дни медицинские услуги не будет. И в двойном размере не оплатят оклад, как положено по Трудовому кодексу», — рассказал источник. В территориальном фонде ОМС, который оплачивает медуслуги, заявляют, что это неправда. И уточняют: зарплату начисляет работодатель, и только он несет ответственность за выплату заработка, и соблюдение трудового законодательства. А слухачи, тем временем подозревают главврачей больниц, не хотят ли они, сэкономив на зарплате врачей, выделить себе новогодние премии.

Экс-ректор не спешит увольняться из КГУ

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший ректор КГУ Константин Прокофьев по-прежнему числится в курганском госуниверситете, несмотря на то, что получил должность в минобре Оренбургской области. Слухачи говорят, что он до конца года находится в отпуске за свой счет, но и потом не планирует разрывать связи с КГУ. «Видимо, будет добиваться получения научного звания», — предполагают сплетники.

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