Тюменские инсайды

До Нового года осталось 11 дней Фото: соцсети

В кулуарах Желтого дома активно обсуждается новое увлечение губернатора Александра Моора, которое внезапно совпало с хобби его предшественника. При этом тюменские власти остаются закрытыми — наружу не выходит информация ни о будущих назначениях в правительстве, ни о сокращениях на местных предприятиях. По слухам, глава регионального управления ФСБ сделал себе оригинальный подарок к «дню чекиста». А еще силовики жалуются на низкие новогодние премии, в Тобольске грядут войны на рынке песка, ректор крупнейшего вуза Тюмени отказался от повышения и многое другое.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор «позаимствовал» увлечение у своего предшественника

В воскресенье, 22 декабря, в Тюмени в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги пройдет матч под открытым небом, в котором местный «Рубин» примет курганский клуб «Зауралье». Среди болельщиков ожидают увидеть и главу Тюменской области Александра Моора, который раньше в особой любви к хоккею замечен не был. «И даже тут он продолжает линию Владимира Якушева. Скоро и играть начнет», — осторожно посмеиваются сплетники из Желтого дома. Как известно, экс-губернатор, а ныне министр строительства России, и сам был не прочь выйти на лед с клюшкой.

Тюменские власти отправляют антипрививочников в Верховный суд

Рассказывают, что попытки члена избиркома Тюменской области Александра Лобова отсудить право своему ребенку посещать детский сад без пробы Манту вызвали серьезное раздражение в вывших кругах региональной власти, включая губернатора Моора. Якобы сверху спущена установка — на Лобова не давить, но и под его позицию не прогибаться. «Все дети обязаны быть привиты, чтобы не допустить эпидемий. А Лобов может хоть в Верховный суд идти, хоть в Гаагский трибунал», — передают источники от власти.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Назначение глав департаментов правительства затягивается

Поговаривают, якобы назначение двух директоров департаментов экономики и потребительского рынка в Тюменской области откладывается на неопределенное время. «Губернатор Тюменской области Александр Моор несколько отстранился от этого и оставил решение данных вопросов на своих заместителей Владимира Сысоева и Андрея Пантелеева. Поэтому процедура может существенно затянуться», — передает инсайдер.

Власти начали скрывать информацию о сокращениях

Поговаривают, что департаменте труда и занятости распространяется директива о сокрытии информации о сокращениях на тюменских предприятиях. «Якобы сотрудникам дали распоряжение не передавать данные по запросам СМИ и общественных организаций о возможных увольнениях. Ссылаться при этом советуют на защиту деловой репутации компаний и отправлять с запросами непосредственно к коммерческим структурам», — сообщает инсайдер.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава регионального управления ФСБ сделал себе оригинальный подарок к профессиональному празднику

В среде силовиков шепчутся, что руководитель управления ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев с особым удовлетворением отмечает 20 декабря день работников органов безопасности РФ. Якобы «взяточное» дело против экс-главы регионального УМВД Юрия Алтынова специально довели до суда, который посадил полицейского генерала под домашним арестом, до «дня чекиста». «Недруг если не повержен, то очень ослаблен. Можно и бокал поднять», — перешептываются инсайдеры, напоминая о давней вражде двух тюменским ведомств.

Тюменские силовики возмутились «жалкой подачкой» к Новому году

По слухам, рядовой состав тюменской полиции возмутился очень низкими премиями к Новому году. Якобы простым постовым выдали на руки по 3-5 тысяч рублей, а вот начальство получило солидное вознаграждение к празднику. «Вечно те, кто в „полях“ работает, остается ни с чем», — жалуются недовольные полицейские. Впрочем, есть версия, что это обычный вброс от не самых лучших сотрудников, которых и премировать-то не за что.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ветерану тюменской политики отказывают в карьерных перспективах

Как мы писали ранее, экс-депутат облдумы и один из менеджеров Антипинского НПЗ Геннадий Корепанов якобы собирается в 2021 году вернуться в региональный парламент. Однако, в думских курилках серьезно сомневаются в его перспективах. И здоровье уже не то, и тот негативный шлейф, что тянется за банкротством АНПЗ, явно не является преимуществом ветерана. «да еще и конкуренция внутри „Единой России“ усилилась. В общем, Корепанов — сбитый летчик», — уверены думские слухачи.

Неудачливый экс-кандидат в депутаты облдумы опять сменил партию…

В политических кулуарах тюменской облдумы обсуждают, что экс-коммунист и ныне приверженец эсеров Максим Карпиков в очередной сменит партийный окрас. «Не прошло и полгода с довыборов в облдуму, на которых он выступал как кандидат от «Справедливой России, а уже появилась информация, что он возглавит отделение заходящей в «тюменскую матрешку» коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Что в очередной раз доказывает, как весьма легкомысленно он относится к поддерживающим его организациям и не считается с их интересами», — передает инсайдер. КПСС появится в регионе в качестве спойлера, который должен будет оттянуть голоса у КПРФ.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…но это вряд ли приведет его к успеху.

Заход партии-спойлера КПСС федерального политика Андрея Богданова на выборы в облдуму Тюменской области вызывает у местного политического бомонда изрядную долю скептицизма. «Коммунистам не стоит их боятся — для регистрации на новых выборах им нужно собрать голоса. Но никто из местных партий их поддерживать не собирается, а у Максима Карпикова нет ни админресурса, ни финансов» — утверждают слухачи.

Бизнес тюменского депутата встал костью в горле у конкурентов

Говорят, в Тобольске резко обострилась конкуренция на рынке песка. Дело в том, во время строительства мегапроекта ГК «Сибур» — комбината «Запсибнефтехим» — спрос на песок был бешеный, и на рынок зашли иногородние компании, которые успешно работали бок о бок с местными предпринимателями. Но после окончания стройки, песок в таких объемах никому не нужен. «Одно из местных предприятий принадлежит депутату облдумы Владимиру Майеру. И, по слухам, конкуренты спят и видят, как бы убрать его с рынка. Грядут песочные войны», — передают слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ректор ТюмГУ отказался от завидной должности

В курилках правительства поговаривают, что ректор ТюмГУ Валерий Фальков вновь отказался от высокой должности в федеральном правительстве. «Ему вновь поступило предложение заступить на должность заместителя министра образования, на которой он должен был курировать создание научно-образовательных центров (НОЦ) в стране. Однако Фальков нашел способ отказаться. Видимо, развитие своего вуза ему представляется более перспективным для личной карьеры: сейчас в нем проходит запуск тюменского НОЦ, начинается строительство студенческого кампуса и нового главного корпуса», — отмечает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.